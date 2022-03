Sinefil olduğunu iddia edenleri bile zorlayacak bu testte soruların tamamını bilmek çok düşük bir ihtimal. Kim bilir, belki o sinema ordinaryüsü sensindir!

Binlerce film izleyip kaliteli bir sinema bilgisi edinenler dahi izledikleri filmlerin önemli bir karesini hatırlayamayabiliyorlar. Yani bu testte sadece çok film izlemek yeterli değil, iyi bir görsel hafızaya sahip olmak da önemli.

Sonuç kötü de çıksa moral bozmaya gerek yok, en azından izleyecek iyi film tavsiyeleri almış olacaksın. Haydi, hazırsan başlayalım...

1. Bu ince ama önemli detay ile başlayalım. Hangi filmden bir kare olabilir?

A. Yerçekimi / Gravity (2013)

B. Başlangıç / Inception (2010)

C. Tenet (2020)

CEVAP

2. Yüzü görünen başrolden tanımak kolay, peki görmeden tanıyabilir misin?

A. Tetikçiler / Looper (2012)

B. Ben Kimim? / Who Am I (2014)

C. Zamanın Ötesinde / Predestination (2014)

CEVAP

3. Al Pacino ve Robert De Niro'nun karşı karşıya geldiği bu kült yemek sahnesini hatırladık mı?

A. İrlandalı / The Irishman (2019)

B. Orijinal Cinayet(ler) / Righteous Kill (2008)

C. Büyük Hesaplaşma / Heat (1995)

CEVAP

4. David Bowie'nin Nikola Tesla'yı canlandırdığı film?

A. Prestij / The Prestige (2006)

B. Elektrik Savaşları / The Current War (2017)

C. Tesla (2020)

CEVAP

5. Yıllar önce izlemiş olsan da bu önemli sahneyi hatırlıyor olmalısın.

A. Hayvan Mezarlığı / Pet Sematary (1989)

B. Deja Vu (2006)

C. The Matrix (1999)

CEVAP

6. Şıklardaki 3 Güney Kore filmi de adlarından sıkça söz ettirdi. Hangisine ait bir kareye bakıyorsun?

A. Şüphe / Beoning (2018)

B. Parazit / Gisaengchung (2019)

C. Hizmetçi / Ah-ga-ssi (2016)

CEVAP

7. "En kötüsü de ne biliyor musun? İnandığın her şeyin yalandan ibaret olduğunu fark etmek."

A. Aşkın (500) Günü / (500) Days of Summer (2009)

B. Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi / 10 Things I Hate About You (1999)

C. Gün Batmadan / Before Sunset (2004)

CEVAP

8. Dünya dışında geçen bu bilim kurgu filmlerinden hangisinde görmüştük bu gülen yüzü? (Kevin Spacey seslendirmişti)

A. 2001: Uzay Yolu Macerası / 2001: A Space Odyssey (1968)

B. Marslı / The Martian (2015)

C. Ay / Moon (2009)

CEVAP

9. Filmin afişinde de bu gözler vardı.

A. Kök / I Origins (2014)

B. Gözlerinde / In Your Eyes (2014)

C. Gözlerindeki Sır / El secreto de sus ojos (2009)

CEVAP

10. Simetriden de anlaşıldığı üzere bir Wes Anderson filminden bir kare. Peki ama hangi filmi?

A. Büyük Budapeşte Oteli / The Grand Budapest Hotel (2014)

B. Yükselen Ay Krallığı / Moonrise Kingdom (2012)

C. Fransız Postası / The French Dispatch (2021)

CEVAP

11. Eskilere gidelim... Gençlik filmleriyle bir nesli etkilemiş olan John Hughes'ün belki de en iyi filmidir.

A. Kahvaltı Kulübü / The Breakfast Club (1985)

B. Ferris Bueller'la Bir Gün / Ferris Bueller's Day Off (1986)

C. 16. Doğum Günüm / Sixteen Candles (1984)

CEVAP

12. İzleyenlerin yıllarca unutamadığı bu tuhaf tipi hatırladık mı?

A. Ölü Gelin / Corpse Bride (2005)

B. Beter Böcek / Beetlejuice (1988)

C. Çılgın Marslılar / Mars Attacks! (1996)

CEVAP

13. Final sahnesindeki o meşhur kahkaha...

A. Kaynak / The Fountain (2006)

B. Bay Hiçkimse / Mr. Nobody (2009)

C. Bulut Atlası / Cloud Atlas (2012)

CEVAP

14. Johnny Depp ve Tim Burton'ı bir araya getiren bu filmin ismi neydi?

A. Charlie'nin Çikolata Fabrikası / Charlie and the Chocolate Factory (2005)

B. Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi / Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

C. Makas Eller / Edward Scissorhands (1990)

CEVAP

15. Tüyleri diken diken eden bu final sahnesini hatırlamamak olmaz.

A. Akıl Oyunları / A Beautiful Mind (2001)

B. Devlet Oyunları / State of Play (2009)

C. Cinderella Man (2005)

CEVAP

16. Arnold Schwarzenegger zor durumda görünüyor.

A. Gerçeğe Çağrı / Total Recall (1990)

B. Terminatör 2: Mahşer Günü / Terminator 2: Judgment Day (1991)

C. Altıncı Gün / The 6th Day (2000)

CEVAP

17. Hem güldüren hem ağlatan unutulmaz bir başyapıt.

A. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2004)

B. Cennet Sineması / Nuovo Cinema Paradiso (1988)

C. Hayat Güzeldir / La vita è bella (1997)

CEVAP

18. Şıklardaki filmlerin her biri 80'ler korku sinemasının unutulmazlarından. Peki bu yaratık hangisindeydi?

A. Şey / The Thing (1982)

B. Sinek / The Fly (1986)

C. Şeytanın Ölüsü / The Evil Dead (1981)

CEVAP

19. "I'm sorry, Wilson!"

A. 127 Saat / 127 Hours (2010)

B. Kim'in Adası / Kimssi pyoryugi (2009)

C. Yeni Hayat / Cast Away (2000)

CEVAP

20. Bir kahramanın vedası...

A. Terminatör 2: Mahşer Günü / Terminator 2: Judgment Day (1991)

B. Hellboy 2: Altın Ordu / Hellboy II: The Golden Army (2008)

C. Spawn (1997)

CEVAP

Kimler 20'de 20 yapabildi?