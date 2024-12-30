Doktor, avukat, mühendis, içerik yazarı, tuvalet temizleyici, aşçı, köpek gezdirici gibi kısa sürede bir sürü meslek sayabiliriz. Peki bildiklerimizin dışında, belki de daha önce hiç duymadığınız meslekler olduğunu ve insanların bunlardan para kazandığını biliyor muydunuz?

Bazı insanlar gerçekten hiç aklımıza bile gelmeyecek mesleklerde çalışıyor.

Bazıları eğlenceli ve sıra dışı olduğu gibi bazıları da epey tuhaf.

Duyusal bilimci veya yüz test edici

Bu mesleği yapanlar, kozmetik firmalarının ürettiği yüz kremleri, maskeler veya nemlendiricilerin cilt üzerindeki etkileri test ediyorlar. Ürünleri deneyenlerde ellerini kullanıyorlar ve ciltteki değişimleri raporluyorlar.

Köpek yiyecek tadımcısı

Evcil hayvanlarımızın sağlıklı ve lezzetli mamalar yemesini hepimiz istiyoruz. İşte burada devreye köpek maması tadımcıları giriyor. Köpek mamalarını tadıyorlar ve hem tat hem doku açısından değerlendirme yapıyorlar. Tabii, sonra tükürme opsiyonu mevcut!

Profesyonel uyuyan

"Keşke işim sadece uyumak olsa." diyenlerdenseniz, bu meslek tam size göre! Uyku araştırmaları yapan bilim insanları, testleri için gönüllü uyuyanlara ihtiyaç duyuyor. Profesyonel uyuyanlar da belirli bir ortamda uyuyor ve vücut tepkileri kaydediliyor. Kim derdi ki uyuyarak para kazanmak mümkün?

Golf topu dalgıcı

Golf sahalarının içindeki göletlere düşen topları kim çıkarıyor dersiniz? Bu kişiler özel dalış ekipmanlarıyla göletlere dalarak kaybolan topları topluyor. Genellikle moloz ve bulanık sularda top bulmak biraz zorlayıcı tabii.

Koku uzmanlığı

Parfüm, deodorant veya temizlik ürünleri üreten firmalar, ürünlerinin koku kalitesini test etmek için profesyonel burunlara ihtiyaç duyuyor. Koklayıcılar da ürünlerin etkisini ve dayanıklılığını test ediyor. Hak verirsiniz ki bu mesleğin en önemli şartı da üstün bir koku alma yeteneği.

Profesyonel sıra bekleyici

Bazı insanlar, yoğun programlarından dolayı bilet almak ya da özel bir mağazada alışveriş yapmak için sıra bekleyemiyor. İşte burada devreye profesyonel sıra bekleyiciler giriyor. Saatlik ücretle çalışan bu kişiler, sizin yerinize sabırla bekliyor.

Yılan sağıcı

Bu iş oldukça tehlikeli! Yılan sağıcılar, yılanların zehrini toplayarak ilaç ve serum üretiminde kullanılmasını sağlıyor. Cesaret isteyen bu meslek ile aslında birçok hayat kurtuluyor.

Profesyonel sarılma uzmanı

İnsanların fiziksel temas ve şefkat ihtiyacını karşılayan sarılma uzmanları, saatlik ücretle sarılma hizmeti sunuyor. Daha çok stres azaltma ve rahatlama amacıyla tercih edilen bu meslek, oldukça popüler. Ne hâllere düştük, yok mu gerçekten sarılmak isteyen?

Buz dağı nakliyecisi

Genellikle Antarktika’da çalışan ve oldukça zorlu bir iş başaran insanlar, buzdağlarını petrol platformlarından veya nakliye yollarından çekmek için çalışıyorlar.

Solucan toplayıcı

Ne arıyorsun, solucan! Günümüzde gittikçe daha da popüler bir meslek ve insanlar bunlardan ciddi paralar kazanıyorlar. Özellikle balıkçılık endüstrisi için önemli bir meslek. Solucan toplayıcıları, toprağı kazıp solucanları çıkararak balık yemi üreticilerine veya doğrudan balıkçılara tedarik sağlıyor.

Siz hangi mesleği denemek isterdiniz?

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