Bir meslek grubu var ki göz kırptıkları anı bile çok iyi düşünmek zorundalar. Bir tahmininiz var mı? F1 pilotlarından bahsediyoruz…

Göz kırpmamız, ortalama 0.2 saniye sürüyor. F1 pilotları, inanılmaz hızlara çıktıkları için yalnızca 1 kez göz kırptıklarında bile pek çok şeyi gözden kaçırabiliyor.

Bu yüzden göz kırptıkları her anı planlamak zorundalar, aksi takdirde her göz kırptıklarında kendilerini başka bir yerde bulabilirler.

Tek bir göz kırpmada, 20 metre kaybediyorlar.

Formula 1 pilotları, 350 km/s kadar yüksek hızlara çıkıyor. Bu yüzden bir defa göz kırptıklarında 20 metreyi gözden çıkarmış oluyorlar. Şöyle de açıklayabiliriz, gözlerini 0.2 saniyeliğine kapattıklarında çoktan 20 metre gitmiş oluyorlar.

Bu yüzden her göz kırptıkları anı planlamak zorundalar.

2023 senesinde yapılan bir araştırmada pilotların kasklarına özel kameralar monte edilerek ne zaman göz kırptığına bakıldı. Ölçümler, yapay zekâ yardımıyla yapıldı.

Her zaman aynı yerlerde, aynı anda gözlerini kırpıyorlardı; düz yerlerde hızlanırken. Yani hız veya yön değiştirirken gözlerini kırpmıyorlardı.

Hatta araştırmanın vardığı sonuca göre muhtemelen bu bilişsel sürece başvurduklarını pilotlar bile farkında değil. Tüm bunlar, F1 pilotlarının yaptığı işin zorluk seviyesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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