Asgari Ücret Son 20 Yılda En Çok Hangi Ülkede Arttı?

Türkiye’de asgari ücret tartışmaları, yeni yıla yaklaşmamızla birlikte yeniden gündeme oturdu. Bu yıl önemli oranda artış gösteren enflasyon ve Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, asgari ücrete olağanın üstünde oranda zam yapılması beklentisini beraberinde getirdi. Asgari ücret, 2021 yılının başından bu yana brüt 3.577 TL, net 2.825 TL olarak uygulanıyor.
Peki Türkiye dışında Avrupa’da gelişen ekonomiler arasında asgari ücret değişimi nasıl oldu? Eurostat tarafından sunulan verilere göre Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa’daki gelişmekte olan ekonomilerde son 20 yılda asgari ücrette yaşanan artış euro cinsinden şu şekilde:
Son 20 yılda asgari ücrette en fazla artış yaşanan ülkeler:
1. Romanya
- 2001 yılı asgari ücret: 41,42 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 466,72 euro (%1.026 artış)
2. Bulgaristan
- 2001 yılı asgari ücret: 40,42 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 332,34 euro (%722 artış)
3. Slovakya
- 2001 yılı asgari ücret: 100,15 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 623 euro (%522 artış)
4. Letonya
- 2001 yılı asgari ücret: 86,75 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 500 euro (%476 artış)
5. Litvanya
- 2001 yılı asgari ücret: 115,50 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 642 euro (%455 artış)
6. Arnavutluk
- 2001 yılı asgari ücret: 52,80 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 244,56 euro (%363 artış)
7. Macaristan
- 2001 yılı asgari ücret: 150,94 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 476 euro (%215 artış)
8. Polonya
- 2001 yılı asgari ücret: 197,41 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 619,46 euro (%213 artış)
9. İspanya
- 2001 yılı asgari ücret: 505,89 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 1.108,33 euro (%119 artış)
10. Portekiz
- 2001 yılı asgari ücret: 389,89 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 775,83 euro (%99 artış)
11. Türkiye
- 2001 yılı asgari ücret: 224,17 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 346,62 euro (%54 artış)
12. Yunanistan
- 2001 yılı asgari ücret: 543,55 euro
- 2021 yılı asgari ücret: 758,33 euro (%39 artış)