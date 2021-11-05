Asgari Ücret Son 20 Yılda En Çok Hangi Ülkede Arttı?

Ülkemizde asgari ücret tartışmaları devam ederken Eurostat verileri, asgari ücretin en çok hangi gelişmekte olan Avrupa ülkelerinde arttığını gösterdi. Türkiye, ne yazık ki 12 ülke arasında 11. sırada yer alıyor.

Türkiye’de asgari ücret tartışmaları, yeni yıla yaklaşmamızla birlikte yeniden gündeme oturdu. Bu yıl önemli oranda artış gösteren enflasyon ve Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, asgari ücrete olağanın üstünde oranda zam yapılması beklentisini beraberinde getirdi. Asgari ücret, 2021 yılının başından bu yana brüt 3.577 TL, net 2.825 TL olarak uygulanıyor. Peki Türkiye dışında Avrupa’da gelişen ekonomiler arasında asgari ücret değişimi nasıl oldu? Eurostat tarafından sunulan verilere göre Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa’daki gelişmekte olan ekonomilerde son 20 yılda asgari ücrette yaşanan artış euro cinsinden şu şekilde: Son 20 yılda asgari ücrette en fazla artış yaşanan ülkeler: 1. Romanya 2001 yılı asgari ücret: 41,42 euro

2021 yılı asgari ücret: 466,72 euro (%1.026 artış) 2. Bulgaristan 2001 yılı asgari ücret: 40,42 euro

2021 yılı asgari ücret: 332,34 euro (%722 artış) 3. Slovakya 2001 yılı asgari ücret: 100,15 euro

2021 yılı asgari ücret: 623 euro (%522 artış) 4. Letonya 2001 yılı asgari ücret: 86,75 euro

2021 yılı asgari ücret: 500 euro (%476 artış) 5. Litvanya 2001 yılı asgari ücret: 115,50 euro

2021 yılı asgari ücret: 642 euro (%455 artış) 6. Arnavutluk 2001 yılı asgari ücret: 52,80 euro

2021 yılı asgari ücret: 244,56 euro (%363 artış) 7. Macaristan 2001 yılı asgari ücret: 150,94 euro

2021 yılı asgari ücret: 476 euro (%215 artış) 8. Polonya 2001 yılı asgari ücret: 197,41 euro

2021 yılı asgari ücret: 619,46 euro (%213 artış) 9. İspanya 2001 yılı asgari ücret: 505,89 euro

2021 yılı asgari ücret: 1.108,33 euro (%119 artış) 10. Portekiz 2001 yılı asgari ücret: 389,89 euro

2021 yılı asgari ücret: 775,83 euro (%99 artış) 11. Türkiye 2001 yılı asgari ücret: 224,17 euro

2021 yılı asgari ücret: 346,62 euro (%54 artış) 12. Yunanistan 2001 yılı asgari ücret: 543,55 euro

2021 yılı asgari ücret: 758,33 euro (%39 artış) İLGİLİ HABER 2022 Asgari Ücreti Açıklandı... 2022'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Detaylar Haberimizde... (Kaynak: A Haber)

Kaynak : https://www.bloomberght.com/asgari-ucret-son-20-yilda-hangi-ulkede-ne-kadar-artti-2291489

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