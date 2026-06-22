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Skoda Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Skoda'nın güncel sıfır araç fiyatları, devam eden kampanyaları ve kredi fırsatlarını derledik. Skoda modellerinin fiyat listesinden indirimlere kadar merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Skoda Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Sıfır otomobil satın alırken sadece aracın liste fiyatına bakmak çoğu zaman yeterli olmuyor. Markaların sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi seçenekleri de toplam maliyet üzerinde önemli bir etkiye sahip oluyor. Bu nedenle Skoda modelleriyle ilgilenen birçok kişi, güncel fiyat listesinin yanı sıra satın alma sürecinde sunulan avantajları da yakından takip ediyor.

Türkiye'de Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq gibi modellerle geniş bir ürün gamına sahip olan Skoda, dönemsel olarak çeşitli kampanyalar ve finansman fırsatları sunabiliyor. Bu içerikte Skoda'nın güncel sıfır araç fiyat listesini, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi seçeneklerini detaylı şekilde inceleyerek araç satın alma sürecinde işinizi kolaylaştıracak bilgilere yer veriyoruz.

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İçerikten Görseller

Skoda Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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Skoda tüm modeller fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Yeni Skoda Elroq 3.199.900 TL 2.349.900 TL
Yeni Skoda Enyaq Coupé 3.949.900 TL 3.654.800 TL
Yeni Skoda Enyaq 3.849.900 TL 3.562.300 TL
Skoda Fabia 1.874.900 TL 1.764.800 TL
Skoda Scala 1.979.900 TL 2.273.800 TL
Skoda Octavia 2.734.900 TL 2.527.500 TL
Skoda Superb 3.774.900 TL 3.757.000 TL
Skoda Kamiq 2.099.900 TL 1.864.200 TL
Skoda Karoq 3.249.900 TL 3.203.700 TL
Yeni Skoda Kodiaq 3.999.400 TL 3.705.500 TL

Skoda İndirimleri ve Özel Satış Avantajları

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Skoda Elroq hediye çeki kampanyası:

Skoda, tamamen elektrikli Elroq modeli için fiyat avantajının yanı sıra çeşitli hediyeler de sunuyor. 2.349.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Skoda Elroq, kadın müşterilere özel KIKO Milano güneş bakım seti ve 10.000 TL değerinde D-Charge hediye çekiyle dikkat çekiyor.

Skoda Karoq Prestige ve Sportline kredi kampanyası:

Skoda, Karoq Prestige ve Sportline donanım paketlerinde özel fiyat avantajlarının yanı sıra finansman desteği de sunuyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler için 1.000.000 TL'ye kadar, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Skoda Scala Monte Carlo:

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Skoda, Scala Monte Carlo modeli için özel finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler, 500.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.

Skoda Enyaq Ailesi:

Skoda, Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde sunduğu finansman desteğini çeşitli hediyelerle birleştiriyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler için 1.000.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken, kadın müşterilere özel toplam 20.000 TL değerinde KIKO Milano ve D-Charge hediye çeki de sağlanıyor.

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