Skoda Karoq Yenilenen Tasarımıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Çekya merkezli otomobil devi Skoda, popüler modeli Karoq'u yenilenen tasarımı ile ülkemizde satışa sundu. Yeni Karoq'un özellikleri dikkat çekse de fiyatı otomobilseverleri üzer nitelikteydi.

Yüksek döviz kurları ve diğer sebeplerden dolayı Türkiye’deki otomobil fiyatları oldukça yüksek seviyelerde bulunsa da birçok marka yeni modellerini ülkemize getirmeye devam ediyor. Şimdi ise geçtiğimiz günlerde Superb Combi Scout modelini ülkemizde sunan Skoda, bir başka modelinin yenisini bizlerle buluşturdu.

Volkswagen altında faaliyet gösteren Çekya merkezli Skoda, C SUV segmentindeki sevilen modeli Karoq’u ülkemize satışa sunmaya başladı. Yenilenen tasarımı ve dikkat çeken özellikleri ile müşterilerin beğenisini toplayan Karoq’un Türkiye fiyatı ise otomobil meraklılarını üzecek nitelikteydi. Gelin hep beraber yeni Karoq’un özelliklerine ve dudak uçuklatan fiyatına birlikte göz atalım.

Yeni Karoq, 809.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

Ülkemizdeki Skoda bayilerinde yerini almaya başlayan yeni Karoq’un 809.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra yenilenen tasarımı, motoru ve konforu ile dikkatleri üzerine toplayan Karoq’un; Elite, Prestige ve Sportline olarak üç donanım seviyesinde satılacağı aktarıldı.

Yeni Karoq’un biraz da özelliklerinden bahsedelim. Motor1.com’a göre dev otomobil üreticisinin yeni SUV’u, full LED matrix ön far, yeni ön-arka tampon ve ön panjur tasarımı, yenilenen dinamik sinyalli LED arka farlar ile ülkemize geliyor. Ayrıca aracın panaromik cam tavan ve 17 veya 19 inç aerodinamik özelliğe sahip jantlarla da tercih edilebileceği aktarılıyor.

Yeni Karoq’un, 150 beygir güce sahip 1.5 TSI benzinli motor ile ülkemizdeki müşterilerin beğenisine sunulduğunu belirtelim. Yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi vadeden aracın, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla geleceğini eklerken yeni teknolojileri ve sürüş modlarıyla konforlu bir deneyim sunmayı amaçladığını aktaralım. Ek olarak SUV tipindeki aracın 10.25 inç dijital gösterge paneline, 8 inç dokunmatik multimedya ekranına ve 10 farklı renge sahip LED iç ambiyans aydınlatması ile geleceği ifade ediliyor.

Karoq modeli, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, geri görüş kamerası gibi birçok farklı özellikle tercih edilebilecek. Ayrıca aracın Prestige versiyonunun pet şişelerin geri dönüştürülmesi ile ortaya çıkan çevre dostu Ecco Mocca döşemelere sahip olacağı da gelen haberler arasında. Son olarak Karoq’un Sportline ve Prestige donanımının 954.900 TL’lik bir fiyatla ülkemizde satışa sunulduğunu eklemeden geçmeyelim.

İşte yeni Karoq