Skoda'nın En Küçük SUV'u Vision X Seneye Yollarda

Skoda’nın Cenevre Otomobil Fuarı’nda duyurduğu kompakt crossover konsepti seneye yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Mart ayında görücüye çıkan Vision X, markanın diğer SUV modelleri olan Karoq ve Kodiaq'ın boyut olarak ortasında yer alıyordu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre beğeni toplayan model için Skoda seri üretime geçme kararı aldı.

MQB A0 platformu üzerine inşa edileceği düşünülen Vision X'in rakipleri ise Seat Arona, Hyundai Kona ve Peugeot 2008 olacak. Bu beklentiler çerçevesinde, malzeme kalitesinin düşük olacağı, boyutlarının mümkün olduğunca küçük tutulacağı ve öncelikli olarak düşük hacimli benzinli motor seçenekleri ile satışa sunulması beklentiler arasında. Sınıfındaki diğer modellere baktığımızda ise modelin sadece önden çekiş ile satışa sunulmasını beklemek de yanlış olmaz.

Rakiplerini Tanıyalım

Seat Arona

Hyundai Kona

Peugeot 2008

Ve Skoda Vision X

Motorlar Tanıdık

Kaputunun altında ise Volkswagen’in 95 ve 115 beygir güç üreten 1.3 litrelik benzinli motorları başı çekecek. Dizel tarafında ise bilgiler henüz dedikodudan öteye geçemedi. 148 beygirlik 1.5 litre dizel üniteler kullanılabilecek alternatifler arasında gösteriliyor.

Vision X'in 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor.