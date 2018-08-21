Hyundai Kona'nın elektrikli versiyonunun tek şarjla sunduğu menzili ortaya çıktı. EPA tarafından yayınlanan verilere göre araç, tek şarjla 415 km yol kat edebiliyor.

Bu yılın başlarında Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Hyundai Kona Electric'in tek şarjla ne kadar menzil sunacağı merak konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yayınlanan bilgilere göre araç, tek şarjla 415 km yol gidebilecek.

ABD pazarı için özel olarak üretilen elektrikli Kona, Tesla Model 3'ün uygun fiyatlı bir rakibi olarak görülüyor. 354 km menzili olan Model 3 ile benzer fiyatlara sahip olan Kona, daha uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. Elektrikli araç pazarının güçlü bir üyesi olan Kona, şu an için sadece California eyaletinde satışta. Bu yılın sonlarına doğru ise diğer eyaletlerde satışa çıkacak.

Tesla Model 3 ve Chevrolet Bolt EV'nin en büyük rakiplerinden biri olan elektrikli Kona, fiyat avantajına sahip olsa da kısıtlı bir bölgede satışta olması sebebiyle daha az tercih ediliyor. Gelecek yılın başlarında daha fazla eyalet ve muhtemelen daha fazla ülkede satışa çıkacak olan Kona'nın elektrikli versiyonu ülkemizde henüz bulunmuyor. 1.0 benzinli motor seçeneğiyle ülkemizde satılan Kona'nın elektrikli versiyonunu da Türkiye'de görebilmeyi umuyoruz.