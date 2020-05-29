Donald Trump ile Twitter arasında yaşanan gerilim artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan polis cinayeti ile ilgili düzenlenen gösteriler için bir paylaşım yapan Trump, Twitter'ın kısıtlaması ile karşılaştı. Twitter, söz konusu tweeti, 'şiddeti yücelttiğini' belirterek gizledi.

ABD şu sıralar, hareketli bir sürecin içerisinden geçiyor. Ülke genelinde can almaya devam eden koronavirüs salgını, ABD ekonomisine ciddi bir yara açarken artan işsizlik ve geçtiğimiz günlerde polisin işlediği ırkçı cinayet, ülkenin gündemini alt üst etmiş durumda. Tüm bunlar yaşanırken Devlet Başkanı Donald Trump ise kafayı sosyal medyaya takmış durumda.

Donald Trump'ın derdi aslında sosyal medya değil. Trump, önümüzdeki aylarda yapılacak seçimlerde başarılı olabilmek için kendi siyasetini sosyal medyaya taşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir dizi tweet atan Trump, Twitter'ın filtresine takılmıştı. Twitter, Trump'ın yanıltıcı bilgiler paylaştığını öne sürerek tweetlerin altında bir 'gerçeklere ulaşın' bağlantısı ekledi. Twitter'ın bu hamlesi, Trump'ın yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemesine neden oldu.

Trump'ın sert bir siyasetinin olduğu aşikar. Bu sert siyasetini sosyal medya platformlarına karşı da kullanan Trump, önce tehdit dolu açıklamalarla sosyal medya platformlarını kapatacaklarını söyledi, ardından da sosyal medya platformları ile ilgili bir kararname imzaladı. Bu kararname, sosyal medya platformlarına karşı bazı önemli düzenlemeler getiriyor.

Donald Trump, sosyal medya platformlarına karşı sert ifadeler konuşurken; Twitter yönetimi de boş durmadı. Şirket CEO'su Jack Dorsey, yaptığı açıklamalarla yanlış ve tartışmalı bilgileri aydınlatmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Bu sırada dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter, Donald Trump'ın attığı bir tweete kısıtlama getirdi

Haberimizin başında, ABD polisinin işlediği ırkçı cinayetten bahsetmiştik. Donald Trump, kısa süre önce bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunarak işlenen cinayet nedeniyle düzenlenen protesto gösterileri ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamaları, Twitter'ın gözünden kaçmadı ve platform, açıklamaların yer aldığı tweete kısıtlama getirdi. Trump'ın tweetinde şu cümleler yer alıyordu;

"Bu EŞKIYALAR, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve buna izi vermeyeceğim. Şimdi Vali Tim Walz'la konuştum. Ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledi. Zorluk çıkması halinde durumu kontrol altına alacağız. Yağma başlarsa ateş de başlar. Teşekkür ederim."

"Tweet, şiddeti yüceltme eğiliminde"

Twitter tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Trump'ın tweetinin şiddeti yücelttiği ifade edildi. Ayrıca söz konusu paylaşımın kamuoyu tarafından görülmesinin yararlı olacağını söyleyen platform, bu yüzden paylaşımı kaldırmadıklarını açıkladı. Yaşanan bu olay, tartışmaların fitilini biraz daha ateşleyecek ve Donald Trump'ı biraz daha kızdıracak gibi görünüyor.