Snapchat’te Çocukları Hedef Alan Uyuşturucu Tehlikesi

İngiltere’de şeytanın bile aklına gelmeyecek bir olay yaşandı. Snapchat üzerinden uyuşturucu tanıtımı yapan satıcılar, çekilişle uyuşturucu dağıttı. Ayrıca bir BBC muhabiri, uyuşturucu satışlarıyla çocukların bile hedef alındığını ortaya çıkardı. Yaşananların ayrıntıları hayrete düşürüyor.

Snapchat, dünyanın her yerinde severek kullanılan bir sosyal medya platformu. Burada paylaştığınız görseller istediğiniz süre kadar görülüyor ve en geç 24 saat içinde tamamen yok oluyor. Mesajlar da aynı şekilde geride hiçbir kanıt bırakmadan ortadan kayboluyor. Snapchat’in bu eğlence amaçlı özellikleri yasadışı suçlara zemin hazırlamış ve İngiltere’de uyuşturucu satıcılarının reklam kanalı haline gelmiş durumda.

BBC’nin yaptığı habere göre uyuşturucu satıcıları Snapchat hesapları üzerinden uyuşturucu maddelerin tanıtımını yapıyor, mesaj yoluyla kampanyalar gönderiyor ve hatta çekilişle uyuşturucu hediye ediyorlar. Özellikle 14 yaş ve altındaki çocuklara Snapchat yoluyla ulaşan uyuşturucu satıcıları 5 - 10 dolar, euro gibi küçük fiyatlar karşılığında bile çocuklara zehir satıyorlar.

Snapchat üzerinden uyuşturucu ticareti yapılıyor:

BBC televizyon kanalından yayınlanan Inside Out isimli bir programa Snapchat üzerinden yapılan uyuşturucu tanıtımlarıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine bir muhabir harekete geçti. Sahte bir hesap açan muhabir Snapchat üzerinden 14 yaşında bir çocuk iletişime geçti. BBC muhabiri, birkaç dakika içinde bir uyuşturucu anlaşması yaptı ve kısa süre içerisinde anlaştıkları MDMA isimli uyuşturucu alışverişini gerçekleştirdiler. Üstelik tüm bu süreç neredeyse yarım saat içinde olup bitti.

Snapchat üzerinden bir çocuğun uyuşturucu temin etmesi bu kadar kolay olunca haberler gündeme oturdu. Başka bir uyuşturucu satıcısının da Snapchat hesabında bir çekiliş yaptığı ve iki arkadaşına bu hesabı tavsiye ederek çekilişe katılanlar arasından bir kişiye piyasa değeri bin 400 Euro olan 1 ons yani 28 gram MDMA vereceği iddiası üzerine olayın düşünüldüğünden daha ciddi olduğu anlaşıldı.

Snapchat suçlanıyor:

2019 yılının Nisan ayında İngiltere’nin Güney Galler bölgesinde, Snapchat üzerinden 2 Euro karşılığında aldığı ecstasy haplar yüzünden hayatını kaybeden Carson Price isimli 13 yaşında gencin annesi, oğlunun ölümü yüzünden Snapchat uygulamasını suçlamıştı.

Snapchat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; bu tip mesajların ve paylaşımların yakalandığı anda silindiğini, Snapchat dünyasını daha güvenli hale getirmek için ilgili makamlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini, söyledi. İngiltere Ulusal Suç Ajansı ve diğer uluslararası kuruluşlar yaşanan durumun endişe verici olduğunu ve çoğu kırmızı reçeteli ve tehlikeli olan söz konusu ilaçların böyle kontrolsüz kullanımının öldürücü sonuçları olduğunu açıkladılar.

Türkiye’de Snapchat ve uyuşturucu ilişkisi:

İngiltere yaşanan korkunç olaylardan sonra herkesin aklına ülkemizde Snapchat kullanımı ve yasadışı işlerle olan ilişkilerinin ne durumda olduğu gelebilir. Şu ana kadar BBC haberine benzer, kaydedilmiş bir vaka ya da bir hesap söz konusu değil. Fakat tüm görselleri ve mesajları arkasında bir kanıt bırakmadan silen bir uygulamanın yasadışı faaliyetlere zemin hazırladığı bir gerçek ve bu gerçek üzerinden benzer vakaların Türkiye’de de yaşanabileceği ihtimalini unutmamalıyız.

Çocukları korumak için ne yapmalı?

Konu yalnızca Snapchat değil. Genel olarak tüm sosyal medya mecralarında özellikle çocuklar bu tip tehlikelere açık durumdalar. Uzmanlar belli bir yaşa kadar sosyal medya kullanımını sınırlamayı daha sonra ise ebeveyn kontrolünde kullanılmasını tavsiye ediyorlar.

İngiltere’de yaşanan olay üzerine pek çok kullanıcı Snapchat hesap silme işlemini yaparak çocuklarını korumak için önlem aldı. Fakat unutulmaması gereken en önemli şey çocuklarınızla daima diyalog halinde olmak ve sizinle her şeyi paylaşmalarının önünü açmak.