Snapchat Hesabı Nasıl Silinir ya da Dondurulur?

Snapchat hesabı nasıl silinir veya dondurulur sorularının cevaplarını veriyoruz. Aslında Snapchat'te hesap silme ve dondurma işlemleri aynı anda yapılıyor ama dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var.

Snapchat hesap silme veya dondurma işlemleri sadece resmi sitesi üzerinden yapılıyor. Snapchat hesapları aslında tek bir işlem ile siliniyor veya devre dışı bırakılıyor. Devre dışı bırakma süresi dolduktan sonra işlemi geri almazsanız, hesabınız kalıcı olarak siliniyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı telefondan sildiyseniz yeniden Snapchat indirmeniz veya sitesine girmeniz gerekiyor.

En çok bilinen haliyle eğlenceli filtrelerle fotoğraf veya videolar paylaşabileceğiniz bir sosyal medya Snapchat, özellikle Instagram'ın yükselişi sonrasında karanlığa gömüldü. Bu nedenle pek çok kullanıcı, platfromu terketmek istiyor. Nitekim uygulamayı silseniz bile hesabınız varlığını sürdürmeye devam ediyor. Peki Snapchat hesap silme veya dondurma işlemi nasıl yapılır?

Snapchat hesap silme nasıl yapılır?

Buradan Snapchat hesap silme sayfasına gidin.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve oturum aç butonuna tıklayın.

Yeniden kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Hesabınıza bağlı telefon numarasına gelen şifreyi girin.

Çıkan ekrandan hesap silme seçeneğini seçin.

İşlemi tamamladıktan sonra pencereyi kapatın.

Yukarıdaki adımları takip ederek Snapchat hesabınızı silebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir detay var. Bu aynı zamanda Snapchat hesabı dondurma(devre dışı bırakma) işlemi. Maddeleri tek tek tamamladıktan sonra hesabınız 30 gün boyunca kapalı kalacak. Bu süre içerisinde hesabınıza erişim olmayacak. 30 gün sonunda hesabınızı açmazsanız tamamen silinecek.

30. gün sonunda tamamen silinmesi, hesaplardaki tüm fotoğraflar, videolar, mesajlaşmalar, arkadaşların silindiği anlamına geliyor. Geçici bir süre için hesabınızı dondurmak istiyorsanız bu süreyi geçmemeye dikkat edin. 30 günlük süre içerisinde hesabınızı yeniden açmak isterseniz tek yapmanız gereken Snapchat’a giriş yapmak. Bunun için de şifrenizi mutlaka bilmeniz gerekiyor.

Web sitesinden Snapchat girişi nasıl yapılır?

Buradan Snapchat web sitesine gidin.

Gelen ekranda kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

İşlem tamam.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi hesabınızı tekrar açmanız için 30 günlük dondurma süresi içerisinde Snapchat’a girmeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle, Snapchat’e PC, telefon veya tablet tarayıcısından giriş yapmanız gerek. Gelen ekranda kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yaptıktan sonra hesabınızı yeniden açmış oluyorsunuz. Evet, Snapchat hesabı aktif etme işlemi işte bu kadar basit.

Snapchat hesabı silme veya dondurma işlemini yaptıktan sonra uygulamayı sildiyseniz yeniden yüklemeniz gerekiyor. Ancak hesabınızı yeniden açmak için öncelikle web sitesinden yukarıda bahsettiğimiz giriş işlemini yapmalısınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra aşağıdaki bağlantıdan Snapchat yükleme işlemini yapabilirsiniz. Snapchat tamamen ücretsiz bir uygulamadır.

Snapchat indir:

Snapchat APK indir:

Ülkemizde fazla popüler olmasa da yurt dışında hâlâ milyonlarca kullanıcı bulunan Snapchat'te hesap silme ve dondurma işlemleri bu şekilde yapılıyor. Hesabınızı dondurmak istiyorsanız, yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra 30 gün içerisinde yeniden giriş yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde 30. günün sonunda hesabınız komple silinecek ve yeniden Snapchat kaydolma işlemini yapmanız gerekecek.