Teknoloji devi ARM, önceki modellere oranla %20’ye kadar daha iyi performans sunan ve 'en üst düzey' performans için optimize edilmiş Cortex-X1'in eşlik ettiği yeni nesil akıllı telefon CPU'larını tanıttı.

Akıllı telefon endüstrisinde adından sıkça söz ettiren ARM firması, Cortex CPU, Mali GPU ve Ethos makine öğrenme işlemcilerini tasarlayıp Qualcomm gibi firmalara lisanslıyor. Bu firmalar da lisans anlaşmalarının içeriğine bağlı kalma koşuluyla bu teknolojileri özelleştirme ve geliştirme hakkına sahip oluyor.

Bugün paylaşılan bilgilerle teknoloji tutkunlarını oldukça heyecanlandıran ARM, yeni Cortex-A78, Mali-G78 ve Ethos-N78 CPU'larının 2021 yılında çıkacak olan akıllı telefonlar aracılığıyla son kullanıcılara sunulacağını ifade etti. Yeni işlemcileri konusunda kendine güvenen firma Cortex-A78'in önceki nesline oranla %20, Mali-G78'in ve Ethos-N78'inse %25 daha iyi performans sunacağını iddia ediyor.

ARM iddialı geliyor:

Paylaşılan detaylar arasında belki de en önemli olan detay ARM Cortex-X1 çünkü firma, kullandıkları yeni nesil teknoloji sayesinde kullanıcılara önceki Cortex-A serisine oranla %30 performans artışı sunacaklarını ifade ediyor. Bunu geliştirme konusunda diğer firmaların mühendislik birikimlerinden de yararlanılabileceğini belirten firma yetkililerinin ifadelerinden anlaşılan o ki Cortex-X1 ile ilgili yeni iş birliklerini önümüzdeki haftalarda görmeye başlayabiliriz.

Cortex-X1 ile ilgili bilgiler paylaşan ARM’ın kurumsal müşterilerden sorumlu genel müdürü ve başkan yardımcısı olan Paul Williamson, Cortex-X1'in amiral gemisi akıllı telefonlar ile daha geniş ekranlı cihazlar için tasarlandığını belirtiyor.

ARM Cortex-A78:

Williamson, A78 işlemcisinin 5G bağlantısına uygun olarak tasarlandığını ve bunun bir sonucu olarak uygulamalarla internet sayfalarının daha hızlı yükleneceğini söylüyor. Ayrıca Cortex-A78 işlemcisinde önceki versiyonlarında olduğu gibi 8 çekirdekli bir işlemci olacak. Bu çekirdeklerin 4’ü yüksek performans sunmaya odaklanırken diğer 4’ü cihazın daha uzun süre batarya performansı sağlamasına yoğunlaşıyor.

Firmanın iddiasına göre ARM Cortex-A78, selefine göre %20 oranında daha iyi bir performans sunacak. Buna ek olarak yeni ARM Cortex-X1 tekli işlemci konusunda da %30 daha iyi bir performans sergileyecek. Cortex-X1 kullanılan cihazların önümüzdeki yıl piyasa çıkacağını da buradan belirtelim.

Yeni yol haritasında eski akıllı telefon performans beklentilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen Williamson ve ekibi, 2016 yılında başlattıkları bir proje öncülüğünde güçlü ve az sayıdaki iş ortaklarıyla iş birliğine devam ettiklerini ve bu ortaklığın uzun yıllar sürmesini dilediklerini de ifade ediyor.

Mali-G78:

Performans iyileştirmeleri başta olmak üzere 24’e çıkarılan çekirdek sayısı ve güç tüketiminde %30 azalmayla bizleri oldukça etkilemesi beklenen ARM Mali-G78, firmanın ifadesine göre bu zamana kadar geliştirilen en güçlü grafik işlemcisi ve önceki versiyon olan Mali-G77'den %25 daha hızlı.

Böylelikle Fortnite gibi güçlü grafik işlemci gerektiren oyunlar için yeterli donanım ihtiyacının fazlasıyla karşılanacağını da söyleyelim. ARM, oyun performansına ek olarak Mali-G78’de makine öğrenme performansının da %15 artırıldığını iddia ediyor.

Daha uygun fiyatlı cihazlar için de çalışmalar yapan firma, Mali-G78 ile neredeyse aynı özelliklerde olan Mali-G68’i de tanıttı. İkili arasındaki tek farksa Mali-G68’in 24 yerine 6 çekirdeğe sahip olması.

Ethos-N78:

Son olarak ARM firması, bizlere Ethos-N78 isimli makine öğrenme çekirdeğini sunuyor. Özellikle daha verimli bir veri yönetimine odaklanacak olan Ethos-N78, önceki versiyonlarına oranla %25 daha fazla performans sunacak.

Yonga devi ARM tarafından sunulan yeni teknolojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.