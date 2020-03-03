Snaptube Kullananları Bekleyen Büyük Tehlike

Farklı sosyal medya platformlarından video indirmenize olanak sağlayan Snaptube mobil uygulamasının hiç de masum olmadığı ortaya çıktı. Uygulama, kullanıcıları üzerinden büyük bir reklam sahtekarlığı yapıyor.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınıza ve tabletlerinize, farklı sosyal medya platformlarından müzik ve video indirmenize olanak sağlayan pek çok mobil uygulama bulunuyor. Bu mobil uygulamalar arasında, dünya çapında 40 milyon kullanıcısıyla, en popüler olanlardan bir tanesi Snaptube. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz Snaptube mobil uygulamasının aslında göründüğü kadar masum olmadığı ortaya çıktı.

Çinli uygulama geliştiricileri tarafından Android kullanıcılarına sunulan Snaptube uygulamasını Google Play üzerinden indiremiyorsunuz. Google’ın bu tür uygulamaların yayınlanmasına izin vermediği için APK sürümüyle çeşitli kaynaklardan indirilebiliyor. Ancak Google'ın Snaptube uygulamasını engelleme nedeni bambaşka. Geliştiricilerin Snaptube üzerinden gizli kodlarla, büyük bir reklam dolandırıcılığı yapmaya çalıştıkları, bu nedenle uygulamanın resmi mağazalarda bulunmadığı söyleniyor. Söz konusu iddialar doğru ise kullanıcıları da büyük tehlike bekliyor.

Snaptube kullanıcılarına görünmeyen reklamlar ne işe yarıyor?

App Store ya da Google Play’de bulunmayan Snaptube mobil uygulaması, üçüncü taraf uygulama mağazalarında toplamda 1 milyardan fazla kez indirildi. Ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz uygulamanın bedeli aslında epey yüksek. Çünkü kullanıcılarına sessiz ve görünmeyen reklamlar sunarak, telefonunuzun ömrünü kısaltıyor ve mobil verinizi büyük bir hızla tüketiyor.

Merkezi Londra’da bulunan siber güvenlik firması Upstream’in araştırmacıları, uygulamanın kullanıcılarına büyük zarar verdiğini belirtiyorlar. Firmanın genel müdürü Guy Krief, Snaptube uygulamasının cihazlarda görünmeyen reklamlar sunduğunu, bu durumun cihazın batarya ömrünü tükettiğini ve internet harcamalarını fazlasıyla yükselttiğini söylüyor. Ayrıca uygulama, arka plan tıklama tekniğiyle kullanıcılarına isteği dışında premium satın alımlar yaptırabiliyor.

Upstream'e göre gözle görünür olmayan bu tip reklamların etkisini anlamak için mobil veri kullanımını denetlemeli, cihazın nedensiz ısınıp ısınmadığını kontrol edilmeli ve cihaz pilinin standart kullanımda bile hangi hızda tükendiği kullanıcı tarafından incelenmeli.

Snaptube içinde yer alan gizli / korsan kodlar:

Snaptube ve benzeri mobil uygulamaların bu tip gizli reklam dolandırıcılığı yapabilmelerini sağlayan, uygulamanın içinde bulunan gizli bir kod. Mango isimli bu kod, üçüncü taraf yazılım geliştirme kitine ait. Söz konusu kit kodu, pek çok video ve müzik indirme uygulamasında, programında ve internet sitesinde tespit edilen yapıya sahip.

Uptream firmasının uzmanlarına göre Mango isimli gizli kod, reklam dolandırıcılığı için özel olarak üretilmiş. Mango, reklamlar için merkezi bir sunucudan ek bileşenler indiriyor ve bu etkinliğini gizlemek için de sunucuları yeniden yönlendirme ve gizleme zinciri gibi yöntemler kullanıyor.

Son derece sinsi bir kod olan Mango, Snaptube mobil uygulamasına da başarılı bir şekilde gizlenmiş. Uptream firmasının genel müdürü Guy Krief, Snaptube uygulamasında "şüpheli hareketler gözlemlediklerini ama uygulama ve kod birbirine çok benzer durumda olduğu için gizli kodun oldukça zor bulunduğunu" söyledi.

Snaptube sözcüsü ise iddialar üzerine kendini savundu:

4 milyon farklı cihazdan elde edilen veriler incelendiği zaman, Snaptube ile ilgili 70 milyondan fazla şüpheli hareketin ortaya çıktığı görüldü. Üstelik bu durum, Snaptube’un ilk vukuatı değildi. 2019’un Şubat ayında da uygulamanın kullanıcılara isteği dışında uygulama için satın alım yaptırdığı ve reklam dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bir Snaptube sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mango yazılım geliştirme kitine ait kodun kötü niyetli olduğunu anladıkları an hızlı bir geri dönüş yaptıklarını, anlaşmayı sonlandırdıklarını, resmi internet sitelerinde bulunan uygulama sürümünde herhangi bir sorun olmadığını ve Mango geliştiricilerine karşı yasal işlem başlatacaklarını, söyledi.

Snaptube kullanıcılarını bekleyen diğer tehlikeler:

Görünmeyen ve ses çıkarmayan bir şekilde kullanıcıya sunulan gizli reklamlar, ilk olarak batarya ömrünüzün çok daha hızlı bir şekilde tükenmesine neden olacaktır. Gizli reklamlar video şeklinde oldukları için, özellikle mobil veri ile internete bağlı olduğunuz zamanlar, inanılmaz yüksek oranlarda internet harcaması yapmanıza neden olacak.

Arka plan tıklamaları ile istemeden bir uygulama içi satın alım yaparak paranızdan olabilirsiniz. Daha da fazlası, Snaptube ve benzeri mobil uygulamaları kullanırken verdiğiniz izinler yüzünden tüm kişisel verilerinizi, kişilerinizi, görsellerinizi ve sosyal medya platformlarında yer alan gizli bilgilerinizi istemediğiniz kişilerlerle, farkında bile olmadan paylaşıyor olabilirsiniz.

İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için Google Play ya da App Store gibi mobil uygulama mağazalarından, uzmanlar tarafından denetlenmiş ve güvenli olduğu bilinen mobil uygulamaları indirmelisiniz. Batarya ve internet harcamalarınıza dikkat ederek, olası gizli reklamları fark edebilirsiniz.