Sokak modası ve spor giyim tarzınızın en büyük parçasıysa size sık sık ziyaret edeceğiniz bir mobil uygulamadan bahsedeceğiz; Sneaks Up.

Sneaker’lar, şortlar, sweatshirt’ler, formalar, eşofmanlar… Sokak modası ve spor giyim artık neredeyse her alanda kabul gören bir moda akımına dönüştü.

Büyük markaların özel koleksiyonlarından herkesin olmazsa olmazı klasik ürünlere kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz en başarılı platformlardan biri ise Sneaks Up. Uzun yıllardır mağazalarından ve web sitesi üzerinden satış gerçekleştiren Sneaks Up, yakın zamanda bir de mobil uygulama çıkardı. Gelin, uygulama neler sunuyor detaylıca göz atalım.

Önce uygulamanın temel özelliklerine bakalım:

Sneaks Up'ın uygulaması, alışveriş deneyimini iyileştirecek özelliklerle donatılmış durumda.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra cevaplayacağınız birkaç basit soruyla alışveriş deneyiminizi tamamen size özel hale getiren ''özelleştirilmiş deneyim'', cinsiyetinize, favori markalarınıza ve tarzınıza göre ürünleri önünüze çıkarıyor.

Sipariş oluşturma, sipariş takibi ve beden/numara stoklarının kalmadığı durumlar için “Gelince haber ver” gibi online alışverişte alışık olduğumuz özelliklere kadar pek çok imkan Sneaks Up'ın uygulamasında mevcut.

Ayrıca en yakınınızdaki Sneaks Up mağazalarını uygulama üzerinden görmeniz mümkün. Ve denemeden almak istemeyenler için seçtiğiniz ürünün yakınınızdaki hangi şubelerde olup olmadığını gösteren “'Mağazada bul”' özelliği de var.

Sneaks Up'ta zaten kargo 1000 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz ama daha düşük ücretli bir ürün aldığınızda kargo ücreti ödememek için ya da yakınınızdaki bir mağaza varsa hiç kargo beklememek adına '”Mağazadan teslim al”' özelliği de aktif.

Bu özelliği kullanarak yaptığınız alışverişlerde üretilen özel QR kod sayesinde kasada beklemeden işlem yapmak da mümkün. Üstelik ''Mağazadan teslim al'' özelliğini kullandığınızda kargo ücreti ödemediğiniz gibi birazdan daha detaylı bahsedeceğimiz ''Friends''sadakat programında ilave puan kazanacaksınız.

Uygulamaya girer girmez bazı sorularla karşılaşacaksınız:

Sneaks Up'ın kullanıcılarına sunduğu en önemli özelliklerden biri özelleştirilmiş alışveriş deneyimi. Bunu sağlamak için uygulamaya girip üyeliğinizi başlattığınızda karşınıza sorular çıkmaya başlıyor.

Özelleştirilmiş deneyim: Cinsiyetiniz, bedeniniz/ayak numaranız, favori markalarınız, ilgilendiğiniz spor dalları gibi sorulara basit birkaç dokunuşla cevap verdikten sonra menü önünüze geliyor. Buradan itibaren karşınıza seçtiğiniz markalar, sevdiğiniz tarza uygun ürünler ve öneriler gelmeye başlıyor.

Uygulamanın ana sayfası, her zaman seçtiğiniz cinsiyete göre ürün gösterirken karşınıza çıkan ürün önerileri ve arama kısmında önerilen ürünler tercihlerinize göre listeleniyor. Tüm bu özellikler, her zaman aradığınızı ve seveceğiniz ürünleri kolayca bulmanızı sağlıyor.

Biraz uygulamanın tasarımından da bahsedelim:

Öncelikle uygulamaya giriş yaptığınız andan itibaren kullanıcı dostu, sade ve anlaşılır bir arayüz sizi karşılıyor. Telefonunuzdaki yerleşik ayara göre Sneaks Up uygulaması Dark Mode ya da Light Mode olarak otomatik şekilleniyor. Bu da kullanıcı deneyimi açısından pozitif bir özellik.

Özellikle de telefonda geçirdiğimiz uzun vakitleri düşünecek olursak Dark Mode ile kullanım bembeyaz bir ekrana uzun uzun bakmaktan daha az yorucu. Bir de genellikle beyaz fonda çekilmiş ürün fotoğraflarını incelediğiniz bir uygulamada daha da avantajlı hale geliyor. Ayrıca siz de benim gibi siyah görünümü daha estetik buluyorsanız, Sneaks Up, gözünüze daha da fazla hitap edecek.

Uygulama aynı zamanda markalara ve konseptlere göre farklı kategorilendirme seçenekleri alışverişi daha pratik ve keyifli hale getiriyor. Bunun yanında beden/numara seçme gibi menüler de rahatlıkla kullanılabilir şekilde tasarlanmış. Ayrıca ürünlerde pratik bir “favori” butonu da var. Böylece beğendiğiniz bir ürünü favorilerinize ekleyip devam edebiliyorsunuz.

Gelelim en heyecanlı kısma:

Sneaks Up, alışveriş ve kullanıcı deneyimi odaklı bütün özelliklerinin yanında yalnızca uygulama kullanıcılarına özel bazı avantajlar ve fırsatlar da sunuyor.

Markaların limitli stoklarla gelen özel koleksiyonları için uygulamaya özel lansmanlar yapılıyor. Raffle (çekiliş) sistemi ile kullanıcılar kaçırmak istemedikleri ürünlere sahip olabiliyor.

Sneaks Up App ve Friends sadakat programı ile Sneaks Up ile daha yakın arkadaş olabilirsiniz.

Friends programı oldukça fazla fırsatı bünyesinde barındıran bir sadakat programı. Bu programın bir parçası olduktan sonra yaptığınız her alışverişten, yaptığınız yorumlardan, geri dönüştürülmüş ürün satın almaktan ve daha pek çok aktiviteden token kazanacak, kazandığınız tokenleri alışverişlerinizde kullanabileceksiniz. Ancak bu kadarla bitmiyor, Friends programı Sneaks Up'la ne kadar yakın arkadaş olursanız, o kadar fazla fırsat sunuyor.

Friends programı üç seviyeden oluşuyor. Topladığınız statü tokenleri ile seviye atlayarak sırasıyla Friend, Best Friend ve BFF oluyorsunuz. Her bir seviyenin öncekinden daha fazla fırsatı ve avantajı oluyor.

Ücretsiz kargodan yılda bir sneaker bakımı hakkına, öncelikli müşteri hizmetleri erişiminden ön siparişlerde yine öncelikli sipariş hakkına kadar bolca avantajın bulunduğu programa uygulama üzerinden kolaylıkla erişebilir, Sneaks Up ile BFF olmak için alışverişe başlayabilirsiniz!

Kısacası, eğer sokak modasını ve spor giyimi yakından takip ediyorsanız ve hem en yeni ve özel koleksiyonları takip edebileceğiniz hem de keyifli alışveriş yapabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız, Sneaks Up'a mutlaka göz atmanızı öneririz.