Soğuk Su İçtiğimizde Neden Çiğnediğimiz Sakız Sertleşiyor? Yapışan Sakızı Çıkarmakla Bağlantılı Sebebi Var!

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Başına gelmeyen kimse yoktur. Sakızımızı çiğnerken soğuk su içtiğimizde aniden gelen o sertleşmenin sebebi ne?

Daha fazla çiğnemeye devam ettiğimizde ya da sıcak su içtiğimizde yumuşaması da ayrı bir mevzu tabii.

Sakızın, ağzımızın içine giren su sıcaklığına göre değişmesinin nedenlerini açıklıyoruz.

Sebebi tamamıyla içindeki maddelere dayanıyor.

Sakızın içerisinde birçok madde bulunuyor. Elastomerler, reçineler, yağlar ve emülgatörler bunlardan bazıları. Ve bunlardan bazıları da sıcaklık değişimine karşı duyarlı.

Yüksek sıcaklıklarda daha yumuşak olurken düşük sıcaklıklarda sertleşiyorlar. Aslında ağız içi sıcaklığı yani yaklaşık 37 °C, sakızın ideal çiğneme kıvamı. Bu sıcaklıkta herhangi bir değişiklik yok.

Ancak soğuk suyla temas ettiğinde sıcaklık düştüğü için sakızın bileşenlerini sertleştiriyor.

Hâl böyle olunca elastiklik de gidiyor.

Soğuk suyun ağız içindeki sıcaklığı düşürmesi nedeniyle sakızın elastikiyeti de azalıyor ve daha sert bir his yaratmasını sağlıyor. Bu da aslında sakızı daha sert hissetmemizin nedenlerinden biri.

Sakızın soğuğa karşı tepki göstermesinin işimize yarayan bir yönü de var.

yapışan sakız

Hani sakız bazen kıyafetimize, bazen saçımıza veya en olmadık yerlere yapışır ya. Evet işte o noktada, mutlaka buz olayını duymuşsunuzdur.

Buzu sürdüğünüzde sakız sertleşir ve yüzeyden kendisini almak daha kolay hâle gelir. Yoksa yapışmış ve çıkarması işkence hâle gelebilecek sakızı çıkarmak epey zor olabilirdi.

Bir dahaki sakız çiğnemenizde artık içeceğiniz suyun sıcaklık ayarının önemini daha iyi biliyorsunuz.

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