Kimimiz sıkıntıdan, kimimiz de canımız istediği için sakız çiğniyoruz. Yaygın bir inanışa göre sakız çiğnemek, yüz kasları için de oldukça faydalı.

Peki bu inanış, bir şehir efsanesinden ibaret olabilir mi?

Uzmanlara göre çene hattını şekillendirmek, öyle kolay bir şey değil! Peki nasıl?

Günümüzde keskin bir çene hattına sahip olmak, estetik açıdan popüler bir hedef haline gelmiş durumda.

Estetik kaygıların yer aldığı sosyal medyada da birçok bilgi dolaşıyor. Bu bilgilerin arasında, çene hattını geliştirmek için çiğnenmesi gereken sert sakızlar var. Peki gerçekten de sakızlar, çene hattını belirginleştirmede bir etken olabilir mi?

Belirtilen tüm iddiaların aksine uzmanlar, bu konuda farklı düşünüyor. Dr. Mark S. Wolff, sakızın yüz kaslarını çalıştırarak belirli bir etki yaratabileceğini ancak çene hattının doğrudan değişmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtiyor.

Çene hattını iyileştirmek için yüz egzersizleri etkinliğine dair bilimsel kanıtlar oldukça sınırlı.

Aslında sakız çiğnemek, kısa vadede kasları çalıştırarak faydalı bir sonuç sunsa da uzun vadede potansiyel zararları da var. Çünkü sert sakızlar, dişler üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Özellikle zayıf diş etine sahip, dişinde dolgusu olan kişilerde bu tür sakızlar, dişlerin kırılmasına, dolguların yerinden çıkmasına ve hatta çene ekleminin kalıcı hasar görmesine sebep olabiliyor.

Ayrıca şaşırtıcı bir şekilde bu sakızlar, çene kaslarını aşırı şekilde zorlayarak kas ve eklem sorunlarını tetikliyor. Çene kaslarında oluşabilecek gerilim, uzun vadede ağrılı bir durum yaratabilir ve bu da daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kısacası çene hattını belirginleştirmek için en sağlıklı ve doğru karar, bir uzmanla görüşmek olacaktır.

İlginizi çekebilir: