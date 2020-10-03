Son Teknolojiyle Donatılan Uzay Tuvaleti Fırlatıldı

Uzay çalışmalarında görev alacak olan astronotların kullanacağı uzay tuvaleti fırlatıldı. Fırlatma başarılı şekilde tamamlandı.

Uzay çalışmalarında kullanılacak olan pek çok sistem, alıştığımız halinden çok daha farklı oluyor. Bizler dünya üzerinde yerçekimine ve belli şartlara alışmış olsak da uzayda durum çok daha farklı oluyor.

Uzay çalışmalarında kullanılacak en ufak bir ekipman bile oldukça farklı ve çok daha pahalı olabiliyor. Bunlardan biri de tuvalet. Üç yıl boyunca test edilecek olan tuvaletin tasarımı için daha önce bir de yarışma düzenlenmişti.

Uzay tuvaleti yola çıktı

Cuma günü gerçekleştirilen fırlatma ile 23 milyon dolarlık uzay tuvaleti uzaya gönderilmiş oldu. Bu tuvalet, önümüzdeki üç yıl boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronotlar ve kozmonotlar tarafından test edilecek.

Testlerin ardından da yeni tuvalet, Ay’a gerçekleştirilecek yolculuklarda uzay mekiklerinde yer alacak. Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) adı verilen makinenin bu kadar pahalı olmasının ise bir sebebi var: Atık suyu yeniden içilebilir hale getirecek olan sistemin bir parçası olması gerekiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronot Jessica Meir ise konuya oldukça espirili yaklaştı. Astronot yaptığı açıklamada “UUI’de idrarımız söz konusu olduğunda, bugünün kahvesi yarının da kahvesidir” ifadelerini kullandı.

Sadece tuvalet fırlatılmadı

ABD’de Virginia bölgesinde yer alan Wallops adalarından fırlatılan kargoda yalnızca bu pahalı tuvalet yer almıyordu. Antares roketinde ayrıca 3600 kilodan fazla malzeme yer alıyordu. Bu malzemeler arasında yeni sebze filizleri ve kanser tedavi araştırmaları da bulunuyor.

Bu türden günlük yaşam destek sistemleri, atıkların en aza indirilmesini ve verimliliğin en üst seviyeye çıkarılmasını gerektiren uzay görevleri için oldukça kritik bir noktada bulunuyor. Yapılacak olan çalışmalar sayesinde su gibi önemli kaynakların çok uzun süre kullanılabilmesinin sağlanması amaçlanıyor.