LoL evreninde geçen Song of Nunu: A League of Legends Story oyunu için ilk bakış videosu yayınlandı. Ancak 2023 yılında yayınlanması planlanan oyunla ilgili pek çok detay gizemini koruyor.

Video oyun dünyasının en sevilen yapımları arasında yer alan League of Legends (LoL) evreninde geçen hikaye odaklı macera oyunu olarak karşımıza çıkacak Song of Nunu: A League of Legends Story oyunundan ilk bakış videosu geldi. Riot Games bünyesindeki Riot Forge ile Tequila Works tarafından hayata geçirilen proje, oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Song of Nunu: A League of Legends Story, LoL kahramanları arasında yer alan Nunu ile Willump'ın hikayesini anlatan bir oyun. Tek oyunculu bir yapıya sahip olan Song of Nunu: A League of Legends Story'de bu iki LoL kahramanının birbirine olan bağlılığı gözler önüne serilecek. Yaklaşmakta olan oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Riot Forge yöneticilerinden Rowan Parker, yeni oyunu şöyle açıkladı: "Oyunun ilerleyişinin temelinde Nunu ve Willump'ın ilişkisi yatıyor. Oyuncuların bu imrenilesi ikiliye, destansı maceralarında eşlik edeceği için sabırsızlanıyoruz."

Oyunla ilgili pek çok bilgi henüz gizemini koruyor

Oyunun ne zaman çıkış yapacağı ve fiyatı gibi bilgiler henüz gizemini koruyor. Ancak oyunun konusu ile ilgili az da olsa bilgi sahibiyiz. LoL evreninde de bulunan Freljord bölgesinde geçecek Song of Nunu: A League of Legends Story'de, karakterinizle dolaşacak ve maceradan maceraya atlayacaksınız. Buzlarla kaplı bölgede ilerlemeye çalışırken karşınıza çıkacak zorluklara göğüs germek zorundasınız.

Song of Nunu: A League of Legends Story'nin Steam sayfasını kontrol ettiğimizde, oyunun 2023 yılında piyasaya sürüleceği ve Türkçe dil desteğine sahip olacağı bilgisini görüyoruz. Ancak sistem gereksinimi gibi detaylar henüz netleşmedi. Önümüzdeki dönemlerde, Song of Nunu: A League of Legends Story ile ilgili daha fazla bilgi edineceğimizi umuyoruz.

Song of Nunu: A League of Legends Story ilk bakış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz