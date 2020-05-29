SEGA'nın popüler oyun serisinden beyaz perdeye uyarlanan Sonic the Hedgehog filmi, hayranlardan olumlu geri dönüş almış ve gişede önemli bir başarı elde etmişti. Paramount Pictures devam filmi Sonic the Hedgehog 2 için çalışmalara başladığını açıkladı.

Oyun dünyasının sevilen mavi kirpisi Sonic, beyaz perdeye geri dönüyor. Paramount Pictures, ilk film Sonic the Hedgehog'un gişe başarısının ardından SEGA'nın popüler oyun serisinin kahramanına odaklanan devam filmi Sonic the Hedgehog 2 için çalışmalara başladığını duyurdu.

Sonic the Hedgehog, sinemalar koronavirüs salgını nedeniyle kapatılmadan önce en büyük başarı hikayelerinden biri olmuştu. Paramount ve ana şirketi ViacomCBS'in hissedarlarla yaptığı toplantıda Sonic the Hedgehog'u yeni bir seri olarak tanıtmasının ardından devam filminin projeler arasında olması şaşırtıcı olmadı. Aktörler Ben Schwartz, Jim Carrey ve James Marsden yeni bir macerayla geri dönecek.

Sonic the Hedgehog 2 için çalışmalar devam ediyor

İlk filmin finansal başarısının ardından, Sonic the Hedgehog 2 duyurusunun gelmesi zaten bekleniyordu. Koronavirüs salgınının ardından prodüksiyonların durmasıyla birçok proje için tarihler belirsiz kaldı, ancak Sonic'in dönüşü için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Jeff Fowler'ın yeniden yönetmenlik koltuğuna oturduğu Sonic the Hedgehog 2'nin senaryosunu Pat Casey ve Josh Miller kaleme alacak.

Sonic the Hedgehog geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde vizyona girmiş ve salgının patlak vermesinin ardından Mart ayında dijital platformlarda yayınlanmıştı. Filmde ikonik mavi kirpiyi Ben Schwartz seslendirirken, Sonic ile arkadaş olan polis memuru James Wachowski'yi James Marsden ve serinin klasik kötü adamı Dr. Robotnik'i ünlü aktör Jim Carrey canlandırmıştı.

Daha önce gelen ilk haberler, Sonic the Hedgehog 2'nin yapımcılarının Neal H. Moritz, Toby Ascher ve Toru Nakahara olacağını, Hajime Satomi, Haruki Satomi ve Tim Miller'ın ise baş yapımcı rolünü üstleneceğini ortaya koyuyordu.