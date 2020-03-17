Oyun uyarlamaları, son yıllarda sinema salonlarını en çok işgal eden film türleri arasında yer alıyor. Bu türün son örneklerinden bir tanesi de Sonic the Hedgehog’du ve film, gişe konusunda başarılı sonuçlar elde etmeyi başardı.

Son yıllarda sinema salonlarında sık sık oyun uyarlamalarını görmeye başladık ve bunun son örneklerinden bir tanesi de Sonic the Hedgehog filmi olmuştu. Film, gişe başarısı konusunda yine bir oyun uyarlaması olan Detective Pikachu’yu geride bıraktı.

Bir aydan uzun bir süredir vizyonda olan film, ABD içi gişe hasılatında Detective Pikachu’yu geride bırakmıştı. Film, şubat ayının son haftasındaysa dünya genelinde 200 milyon doları geçmeyi başardı.

Sonic the Hedgehog, bir kilometre taşını daha geride bıraktı:

Detective Pikachu’nun ABD işi açılış rekorunu kırmayı başaran Sonic filmi, yine ABD içinde 145,8 milyon dolarlık gişe geliri elde etti. Enflasyon göz önünde bulundurulmadan bakıldığında Sonic the Hedgehog, ABD içinde en çok gişe geliri elde eden oyun uyarlaması oldu. Detective Pikachu filmi, ABD içinde 144 milyon dolar gişe geliri elde etmişti.

Her iki film de çeşitli film değerlendirme sitelerinde aşağı yukarı benzer puanlar alsa da Sonic the Hedgehog, gişe konusunda rakibini geride bırakmayı başardı. Tabii burada Detective Pikachu’nun vizyon döneminde Sonic’e göre nispeten daha dişli rakiplerle yarıştığını da hatırlatmak gerekiyor.

İki filmin ülkemizdeki vizyon rakamlarına bakıldığında da Sonic’in Pikachu’yu geçtiği görülüyor. Ülkemizde 14 Şubat’ta vizyona giren Sonic the Hedgehog'u 311.423 kişi izlerken 10 Mayıs 2019’da çıkan Detective Pikachu’yu 164.047 kişi izlemişti. Detective Pikachu’nun ülkemizdeki gişe geliri 2,7 milyon lirayken Sonic the Hedgehog 5,5 milyon lira gelir elde etmişti.