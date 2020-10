Kasım Ayı PlayStation Plus Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Sony'nin PlayStation Plus için kasım ayı için açıkladığı bu oyunlar, oyuncular için de ayrı bir yere sahip olacak çünkü PlayStation Plus ilk kez, PlayStation 5 sahiplerini de kapsıyor. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, kasım ayında en fazla üç oyuna ücretsiz olarak erişebilecekler.

Sony, PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların kasım ayında ücretsiz olarak erişebilecekleri oyunları açıkladı. Sony'nin bu sefer açıkladığı oyunların önemli olduklarını söylemek gerekiyor çünkü şirketin kasım ayında ücretsiz yapacağı oyunlar, PlayStation 4 sahiplerinin yanı sıra PlayStation 5 sahiplerini de kapsıyor.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sahipleri, kasım ayında Middle-earth: Shadow of War ile Hollow Knight: Voidheart Edition'a ücretsiz olarak erişebilecekler. PlayStation 5 sahipleri, bu iki oyuna ek olarak Bugsnax isimli bir oyuna daha ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Bugsnax isimli oyuna ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Bunun nedeni, oyunun PlayStation 5'in lansman oyunlarından bir tanesi olması. PlayStation Plus abonesi olup da PlayStation 5'i satın alan oyuncular, bu oyuna 12 Kasım itibarıyla ücretsiz olarak erişebilecekler. Geliştirici ekip, oyunu PlayStation 4 için de geliştiriyor olsa da sadece PlayStation 5'e sahip olan PlayStation Plus aboneleri bu oyuna ücretsiz olarak erişebilecekler.

Bugsnax, bir gazetecinin hayatını ele alan eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Oyuncular, bu oyunda Snaktooth isimli bir adadaki böcekleri araştıracaklar. Epic Games üzerinden PC sahipleriyle de yine 12 Kasım'da buluşacak oyun, grafikleriyle oyuncuları etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

PlayStation Plus abonelerinin kasım ayında ücretsiz olarak erişebilecekleri bir diğer oyun olan Middle-earth: Shadow of War ise etkileyici bir RPG. 2014 yılında piyasaya sürülen Shadow of Mordor'un devamı niteliğinde olan oyun, tüm platformlardaki oyuncuları etkilemeyi başarmıştı. Tek oyunculu yapıya sahip olan Middle-earth: Shadow of War, PC platformu için de Steam üzerinden satın alınabiliyor.

Hollow Knight: Voidheart Edition, iki boyutlu bir platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Geliştirici ekip, bu oyunu ilk kez PC ve Mac'ler için 2017 yılında, Hollow Knight adıyla piyasaya sürmüştü. Oyunun gördüğü ilgi karşısında kayıtsız kalmayan ekip, 2018 yılında da Hollow Knight: Voidheart Edition'ı duyurdu. Voidheart Edition, oyuna ek içerikler ekleyerek PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarına sunmuştu.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Hollow Knight: Voidheart Edition ile Middle-earth: Shadow of War'a 3 Kasım itibarıyla erişebilecekler. PlayStation 5 için geliştirilen Bugsnax ise 12 Kasım itibarıyla oyuncuların beğenisine sunulmuş olacak. Ayrıca PlayStation Plus'ın ekim ayı ücretsiz oyunlarına da hala erişilebildiğini hatırlatalım.