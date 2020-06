Sony, Bir Metroyu The Last of Us Part II Reklamıyla Kapladı

Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek The Last of Us Part II için tanıtım çalışmaları iyiden iyiye hızlandı. Sony, şimdi de Kaliforniya'da bir metroyu boydan boya The Last of Us Part II reklamıyla kaplayarak oyununa ne kadar güvendiğini göstermiş oldu.

Sony, çok yakında PlayStation 5'i oyuncuların beğenisine sunacak ancak PlayStation 4 sahipleri için de yeni oyunlar duyurmaya devam ediyor. Şirketin PlayStation 4 sahipleri için bu yıl yayınlayacağı en dikkat çekici yapımlardan biri The Last of Us Part II ve şimdi, oyun için başlatılan reklam kampanyalarının kapsamı iyiden iyiye genişletilmiş durumda.

Sony, Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II için daha önce özel bir PlayStation 4 Pro sürümü duyurmuştu . Oyunun baş karakteri olan Ellie’nin dövmesi işlenmiş bir PlayStation 4 ve DualShock 4 kontrol cihazı bulunan bu sürüm, The Last of Us Part II hayranlarının beğenisini toplamayı başarmıştı.

The Last of Us Part II için reklamları artırmaya devam eden Sony, şimdi de toplu taşıma araçlarına reklam vermeye başladı. Naughty Dog’da çalışan tasarımcı Pete Ellis, Twitter’dan California’daki bir trende yer alan The Last of Us Part II reklamının fotoğraflarını yayınladı.

19 Haziran'da resmi olarak oyuncuların erişimine açılacak olan The Last of Us Part II'nin çıkışı, uzun süre önce duyurulmasına rağmen ertelemeler nedeniyle epey gecikti. Sony, PS4 sahiplerinin heyecanla beklediği oyunu hala duymayanlar için her yeri The Last of Us Part II reklamlarıyla dolduracak gibi görünüyor.