Sony, 'Irkçılık' Gerekçesiyle 'BAN' Atıp Tartışma Yarattı

Geçtiğimiz günlerde Meksikalı bir PS4 oyuncunun Play Station Network hesabını banlayan Sony, oyun dünyasını adeta ortadan ikiye böldü.

Sony, geçtiğimiz günlerde "kike_0615" isimli oyuncuyu PSN'den sonsuza dek şutladı. Enrique isimli Meksikalı oyuncunun banlanmasındaki sebep, ırkçı bir kullanıcı adı seçmesi. İşte tam bu gerekçeyle de ortalık karışmış vaziyette.

Enrique isimli Meksikalı veya İspanyolların birçoğu arkadaşları tarafından "Kike" veya "Quique" olarak çağırılıyor. Bu sebeple bu ismi kullanıcı adı olarak seçen ciddi bir çoğunluk var. Gelgelelim 'kike' kelimesi İngilizce'de yahudileri aşağılamak için kullanılan ırkçı bir tabir; tıpkı "nigga" gibi... Bu bağlamda herhangi bir biçimde, Enrique'nin ismi veya milliyeti göz önüne alınmadan "ırkçılık" adı altında direkt olarak banlanması ciddi bir tepki çekti.

Enrique, yaşadığı bu durumun ardından hemen Sony ve PSN ile iletişime geçse de kendisine yapılacak bir şey olmadığı kesin bir dille belirtilmiş. Reddit'ten bir kullanıcı ise olayı çok ince görmüş: Sony tarafından yayınlanan beyzbol oyunu MLB 18'de Enrique "Kike" Hernandez adına bir oyuncu bulunduğunu belirten kullanıcı, adeta "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!" demeye getirmiş. Bakalım önümüzdeki günlerde bu enteresan karardan geri adım atılacak mı.