Birbirinden etkileyici teknolojilere ev sahipliği yapan CES 2025, oyun tarafında da büyük yeniliklerle tanışmamızı sağladı. Bunlardan biri de Sony'nin "Immersive Entertainment Concept"iydi. Şu an için tamamen konsept olan bu deneyim, oyun oynama deneyiminiz çok başka bir seviyeye taşıyor. Fuarda, The Last of Us'ı içeren bir demoyla gösterilen sistem, oyunun içine girmenizi sağlayarak en gerçekçi deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Oyunlardaki kokuları bile alabiliyorsunuz Konsepti basitçe anlatalım. Aslında Sony, gelecekte bir oyun odasının nasıl olabileceğini gösteriyor diyebiliriz. Bu sistem, dev Crystal LED panelleri kullanıyor. Küp şeklindeki bir ortam içine yerleştirlen bu yüksek çözünürlüklü ekranlar, tıpkı sanal gerçeklik gözlüğü gibi ancak bu sefer gözlüğe gerek kalmadan direkt sizi oyunun içine taşıyorlar. Yukarıdaki videodan nasıl bir ortam olduğunu görebilirsiniz. Üstelik yalnız değil, arkadaşlarınızla da deneyimlemenize olanak tanıyor. Dahası, sadece görüntü sunmaması. Öyle ki sistem; PlayStation oyunlarındaki sesleri, kokuları ve atmosferik özellikleri de size sunuyor. Yani The Last of Us'ı oynarken mantardan enfekte olmuş clicker'ların o pis kokusunu bile alabiliyorsunuz. Ayrıca özel kontrolcüleriyle daha gerçekçi bir deneyim sunan dokunsal özellikleri de var. Çok gerçekçi ve kaliteli görüntülerle bu özellikler birleştiğinde ciddi anlamda oyunların içine giriyorsunuz diyebiliriz. Ancak bu teknolojinin gerçekten hayatımıza girmesine daha çok uzun bir süre var. Yine de şimdiden böyle şeyler görmek bile çok heyecan verici.

