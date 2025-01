Sony, PS5 aksesuarlarına yeni bir renk seçeneği ekledi. PlayStation Portal, DualSense Edge kumandası ve Pulse kulaklıkları daha estetik bir hale getirdi.

Sony, PS5 aksesuarlarının tamamını siyah renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sundu. Gece siyahı rengiyle gelecek olan yeni aksesuarlar, PlayStation Portal, DualSense Edge kumandası ve Pulse kablosuz kulaklıkları içeriyor.

Yeni renk seçeneği 2021 yılında piyasaya sürülen PS5 ve DualSense kumandasıyla uyumlu olacak.

Tam anlamıyla uyumu yakalayacak

Sony, yeni aksesuarlara "gece yarısı siyahı" rengini ekleyerek, PS5 sistemlerini tam anlamıyla uyumlu hale getiriyor. DualSense Edge kumandası, Pulse kablosuz kulaklık ve kulak içi kulaklıklar, bu yeni renk seçeneğiyle daha şık bir görünüm kazanacak. Gece yarısı siyahı, PS5’in zarif tasarımıyla ve DualSense kumandasının estetiğiyle mükemmel bir uyum sağlayacak.

Şirket bunlara ek olarak Helldivers oyunu için yeni bir güncelleme duyurusu yaptı ve Horizon Zero Dawn’un Netflix yapımı bir dizi yerine, uzun metrajlı bir filme dönüştüğünü açıkladı. Aynı zamanda popüler dizi The Last of Us’ın ikinci sezonunun HBO platformunda nisan ayında yayımlanacağı bilgisi de paylaşıldı.

Ön siparişler 16 Ocak itibarıyla başlayacak. Aksesuarlar ise 20 Şubat’tan itibaren perakende satışa sunulacak.