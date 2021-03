Sony, Horizon Zero Dawn Dahil 10 Oyunu Ücretsiz Dağıtacak

Sony'in geçen sene COVID-19'a cevap olarak düzenlediği "Play at Home" etkinliği bu sene de düzenleniyor. Sony, bu etkinlikle birlikte 25 Mart - 14 Mayıs tarihleri arasında toplamda 10 oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Oyunların arasında Horizon Zero Dawn da bulunuyor.

Dünyanın en büyük konsol üreticilerinden Sony, PlayStation kullanıcıları için ücretsiz oyunlarla dolu etkinliği Play at Home'da yer alacak oyunları ve bu oyunların ücretsiz olacağı tarihi açıkladı. 25 Mart ile 14 Mayıs tarihleri arasında toplamda 10 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak Sony, bu etkinliğiyle PlayStation 4 oyuncularını fazlasıyla memnun edecekmiş gibi duruyor.

25 Mart TSİ 06.00 ile 22 Nisan TSİ 06.00 tarih aralığında tam 9 oyun PlayStation kullanıcıları için ücretsiz olacakken, oyunları bu tarih aralığında kütüphanesine ekleyen kullanıcılar sonsuza kadar oyunların sahibi olabilecekler. Sony'nin PlayStation 4 ve PlayStation VR'da ücretsiz olarak dağıtacağı 9 oyun şu şekilde:

ABZU (PS4)

Enter the Gungeon (PS4)

Rez Infinite (PS4)

Subnautica (PS4)

The Witness

Astro Bot Rescue (PlayStation VR)

Moss (PlayStation VR)

Thumper (PlayStation VR)

Paper Beast (PlayStation VR)

Asıl büyük oyun sona saklandı

Başlıkta da gördüğünüz ve eğer elinizde yoksa muhtemelen "kesinlikle kaçırmamalıyım" dediğiniz oyunumuza geldi sıra. Evet, Sony bu seneki Play at Home etkinliğinde Horizon Zero Dawn Complete Edition'ı ücretsiz olarak dağıtacak. 19 Nisan TSİ 06.00 ile 14 Mayıs TSİ 06.00 tarihleri arasında ücretsiz olacak Horizon Zero Dawn, son derece başarılı hikayesi ve göz alıcı grafikleriyle oyunu hala alıp oynamamış PS4 oyuncuları için çok güzel bir hediye olacaktır.

Peki sizler Sony'nin "Play at Home" etkinliğinde dağıtacağı ücretsiz oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sene ücretsiz dağıtılacak oyunlar sizleri memnun etti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.