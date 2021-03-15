Türkiye'den Steam'e Gelen Forza Horizon 4'e Büyük İlgi

9 Mart'ta Steam'de listelenmeye başlayan Forza Horizon 4, en büyük ilgilerden bir tanesini de Türkiye'de gördü. Global Steam'de yer alan istatistiklere göre dünya genelindeki tüm satışların yüzde 5,02'si, Türkiye'den geliyor. Bu istatistiğe göre Steam'den Forza Horizon 4'ü en çok satın alan 5. ülkeyiz.

Oyunseverlerin geçtiğimiz haftaki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, Microsoft'un 2018 yılında piyasaya sürdüğü Forza Horizon 4'tü. Efsaneleşmiş yarış oyunu, dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'e gelmiş, Türkiye gibi ülkelere uygulanan yerel fiyatlandırma politikası, oyunseverlerin yüzünü güldürmüştü. Bu durum, Steam'in küresel istatistiklerine ve sektörün önde gelen isimlerinin de dikkatinden kaçmadı.

Steam'de yer alan oyunlar ile ilgili istatistikler tutan Global Steam isimli platformda yer alan bilgilere göre Steam'de gerçekleşen Forza Horizon 4 satışlarının yüzde 5,02'si Türkiye'den geliyor. Bu da ülkemizin, Forza Horizon 4'ü en çok satın alan ülkeler arasında 5. sıraya yerleştirmiş durumda. Video oyun endüstrisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Daniel Ahmad, bu tür durumların gözden kaçırılmaması gerektiğini savunuyor.

Steam'de listelenen Forza Horizon 4'ün ülkelere göre satın alınma oranları şu şekilde

Global Steam'de yer alan verilere göre Rusya'daki oyuncular, Forza Horizon 4'ü satın alma konusunda diğer ülkelerden daha iyiler. Bu bağlamda Steam'de satılan Forza Horizon 4'lerin yüzde 13.39'u Rusya'ya gitti. Bu oranı sırasıyla ABD, Birleşik Krallık, Çin ve Türkiye takip etti. Ülkemizdeki oyunseverlerin Forza Horizon 4 için bir indirim beklentilerinin olduğunu görmezden gelmezsek, Türkiye'deki oranın ciddi anlamda yükseleceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Daniel Ahmad tarafından yapılan açıklamalara göre bu durumun yaşanmasının temel nedeni, Xbox konsollarının popüler olmadığı ülkelerden kaynaklanıyor. Steam'in bu hamlesiyle PC sahibi oyuncuların Forza Horizon 4'ü daha çok istemeye başladıklarını söyleyen Ahmad, ABD'deki satışların ise beklentilerin altında kaldığını vurguluyor.

Peki sizin Forza Horizon 4 ile ilgili genel görüşünüz nedir? Steam'deki kullanıcıların "Çoğunlukla Olumlu" olarak oyladıkları Forza Horizon 4, beklentinizi karşıladı mı?