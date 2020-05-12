Sony, PS5'in Ekim Ayında Çıkacağı İddialarını Yalanladı

Japonya’da yayınlanan bir iş ilanından yola çıkarak Sony’nin yeni nesil konsolunun ekim ayında çıkacağı öne sürülmüştü. Sony, bu iddiaların doğru olmadığını ve bu bilginin yanlışlıkla orada yer aldığını söyledi.

Yeni nesil oyun konsollarından Sony’nin PlayStation 5’inin çıkış tarihiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkmıştı. Bir iş ilanından yola çıkarak Sony’nin PlayStation 5 konsolunu bu senenin ekim ayında çıkaracağı öne sürülmüştü. Şirket, yaptığı açıklamada ay ile ilgili bilginin doğruyu yansıtmadığını ifade etti.

Sony Interactive Entertainment’taki bir pozisyon için oluşturulan iş ilanı, Japonya’daki bir iş bulma sitesinde yayınlanmıştı. İlanda yer alan bir satırda PlayStation 5’in ekim ayında çıkacağı ifade edilmişti ki bu, Sony’nin yeni nesil konsolunun çıkış tarihini kesin olarak belirten ilk bilgiydi.

PlayStation 5, ekim ayında çıkmayacak:

Japon internet sitesi Famitsu, Sony ile iletişime geçti. Şirket, işe alım sitesindeki ilanda yer alan bilginin yanlışlıkla orada yer aldığını ifade etti. Yani Sony’nin yeni konsolunun ekim ayında çıkmayacağı kesin olarak belli oldu diyebiliriz.

Sony, PlayStation 5 konsoluyla ilgili yeni bilgileri ve konsolun oyunlarını açıklamada temkinli davranıyor. Şirket, birkaç hafta önce yeni nesil konsolunun resmi kontrol cihazı DualSense 5’in duyurusunu gerçekleştirmişti. Sony, özel oyunlarını tek bir çatı altında toplayacağı PlayStation Studios’u da duyurmuştu.

Rakibiyle kıyaslamak gerekirse; Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X’in tüm detaylarını açıkladı. Şirket, ayrıca yeni nesil konsolunun çıkışı için heyecanı canlı tutan aylık yayınlar gerçekleştiriyor. Firma, konsolun çıkışıyla birlikte yayınlanacak üçüncü parti oyunları da gösterdi.

Xbox Series X ile ilgili elindeki neredeyse her kozu oynayan Microsoft ve PlayStation 5 ile ilgili çok az bilgi açıklayan Sony hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni neslin öne çıkan konsolu hangisi olacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.