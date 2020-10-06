Sony, PlayStation 5'in Beklenen Satış Rakamlarını Açıkladı

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, yaptığı bir röportajda Sony'nin PlayStation 5'ten nasıl bir satış başarısı beklediğini açıkladı. Jim Ryan, PlayStation 5'in PlayStation 4'ten daha iyi bir çıkış yapmasını beklediklerini söyledi.

Yeni nesil grafikleri hayatımıza sokacak yeni nesil oyun konsollarına kavuşmamıza artık çok az bir zaman kaldı. Microsoft, oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S'i 10 Kasım 2020 tarihinde piyasaya süreceğini açıkladı. Öte yandan Sony, PlayStation 5 oyun konsolunu 12 Kasım'da satışa çıkaracağını açıklamıştı.

Sony, kendi konsolunu stratejik olarak Microsoft'tan sonra piyasaya sürmeye karar vermiş olsa da elbette oyun sektörü, bu iki konsol arasında iki ayrılan oyuncularla dolup taşacak. Peki Sony, kendi oyun konsolundan nasıl bir başarı bekliyor? İşte bu sorunun cevabını Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan verdi.

PS4'ten daha iyi çıkış yapması bekleniyor:

Kore merkezli Naver ile röportaj yapan Jim Ryan, PlayStation 5'in PlayStation 4'e göre daha iyi çıkış yapacağına inandıklarını söyledi. Sony'nin başarılı oyun konsolu PlayStation 4, ilk mali yılında 7 milyon adet satmıştı. Yani Sony, PlayStation 5'in 7 milyondan da fazla satmasını bekliyor.

2013 yılının kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation 4, 7 milyon sayısına 4 ayda ulaşmayı başarmıştı. Günümüzde oyuncu sayısı ve oyun sektörünün 2013'e göre gözle görülür bir şekilde büyüdüğünü düşünürsek Sony'nin bu beklentisini karşılamasının oldukça mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak bu noktada Microsoft'un da Sony'ye karşı iyi bir rakip sunduğunu ve bu rakibin PlayStation 5'e göre çok daha ucuz olacak Xbox Series S olduğunu unutmamak gerekiyor. Xbox Series X'in hafif güçsüz işlemcisini taşıyan Series S, yeni nesil grafikleri daha yüksek çözünürlüklerde sunamayacak olsa da Sony'ye büyük bir rakip olma potansiyeli taşıyor.

Sony'nin ve Microsoft'un kendi oyun konsollarında sunduğu en büyük avantajlarsa oyunlarda ayrılıyor. Sony ve Microsoft, dünya çapında benimsenmiş stüdyoları bünyelerine katmış isimler olarak yalnızca kendi konsollarına özel olacak oyunlara ev sahipliği yapacaklar. Dolayısıyla oyuncuların düşünmesini sağlayacak bir diğer önemli etmen de bu olacak.