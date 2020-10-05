PlayStation 5'in İlk 'Deneyim' Videoları Paylaşıldı

Japon yayıncı ve YouTuber'ları PlayStation 5 ile bir araya getiren Sony, yeni oyun konsolunun ilk kez test edilmesine ve bu test görüntülerinin paylaşılmasına imkan tanıdı. PS5'i deneme şansı yakalayanlar sessizliğinden ve performansından memnun olsalar da bilinen bir gerçek bir kez daha hatırlatıldı; PS5 çok büyük.

Sony, anavatanı Japonya’da bir dizi yayıncı ve YouTuber’ı yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i herkesten önce deneyimleyebilmeleri için özel bir etkinliğe davet etti. Söz konusu etkinlikten paylaşılan video ve fotoğraflar, PlayStation 5’i ilk kez bir tanıtım materyali dışın görmemizi sağladı.

Paylaşılan fotoğraflar ve videolar PlayStation 5’i ilk kez ‘gerçek dünyada’ görmemizi sağlaması açısından son derece önemli olsalar da PlayStation 5’in nasıl bir kullanıcı arayüzü olduğu, harici SSD’lerin PlayStation 5’e nasıl yerleştirileceği, PS4 oyunlarının geriye uyumluluk sonucu PS5’te nasıl bir performans gösterdiği sorularına yanıt vermediğini belirtelim.

PlayStation 5’i deneme şansı yakalayanlardan 4Gamer, PS5’i çok daha yakından ve detaylı bir şekilde gördüğümüz yeni fotoğraflarını yayınlamanın yanı sıra PS5 ile ilgili deneyimlerini de anlattı. 4Gamer’a göre PlayStation 5, oyun esnasında herhangi bir fan sesi çıkarmıyor ve dikkat çekici bir şekilde ısınmıyor.

PlayStation 5'in yan panelini çıkarmaya yarayacağı düşünülen metal mandal

4Gamer’ın paylaşmış olduğu fotoğrafların birinde, cihazın siyah ön bölgesinin ızgaraları arasında ulaşılması kolay, metal bir mandal yer aldığı görülüyor. Tahminlere göre bu mandal, PlayStation 5’in yan plakasının çıkarılması ve konsola harici bir SSD yakılabilmesini mümkün kılacak. Ancak şu an için bu konuda resmi bir doğrulama bulunmadığını belirtelim.

PlayStation 5, standart bir TV ünitesine sığamayacak kadar büyük bir boyuta sahip

PlayStation 5’in tarihin en büyük boyutlu PlayStation modeli olacağını zaten biliyoruz. Ancak PS5’i deneme şansı yakalayan Japon yayıncılardan Dengeki Online, oyun konsolunun büyük boy bir TV yanındaki görüntülerini paylaşarak PlayStation 5’in ne denli büyük bir ‘cüsseye’ sahip olduğunu ortaya koyuyor. Eğer PlayStation 5’i TV ünitesine yerleştirmek gibi bir planınız varsa, cihazı yatay pozisyonda kullanmayı tercih edebilirsiniz.

PlayStation 5'in oyun deneyimini gösteren video

Natsuki Hanae isimli bir başka YouTuber ise söz konusu PS5 deneme videosunda izleyicilerine önce PS5’in boyutları hakkında bilgiler veriyor, daha sonra Astro’s Playroom, Godfall ve Balan Wonderworld gibi oyunları oynayarak konsolun oyun deneyimini gösteriyor. PlayStation 5, -beklediğimiz gibi- üç oyunda da son derece akıcı ve kaliteli grafikler sunmayı başarıyor.