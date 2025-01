No Rest for the Wicked'ın arkasındaki ekip Moon Studios'un CEO'sundan Sony'nin gelecek stratejilerine yönelik önemli bir açıklama geldi.

No Rest for the Wicked'ın geliştiricisi Moon Studios CEO'su Thomas Mahler, oyun dünyasında yıllardır tartışma konusu olan konsola özel oyunlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mahler'e göre PlayStation da eninde sonunda Xbox’ın izlediği stratejiyi benimseyerek konsola özel oyunları geliştirmeyi bırakacak. Thomas Mahler, X’te yaptığı uzun bir paylaşımda Xbox’ın çoklu platform stratejisinin sektörü büyütmek adına doğru bir adım olduğunu savundu. Mahler, konsola özel oyunların sektöre zarar verdiğini şu ilginç örnekle açıkladı: "Belirli DVD'lerin sadece belli marka oynatıcılarda çalışmasını düşünün. Bu ne kadar mantıksızsa oyunların da sadece belirli konsollarda oynanabilmesi o kadar mantıksız." Sony'nin Microsoft'un stratejisini uygulayacağı düşünülüyor PlayStation ve Xbox’ın aynı donanıma ve kontrol sistemine sahip olduğunu vurgulayan Mahler, bu nedenle içerik erişiminin daha geniş kitlelere açılması gerektiğini savundu. Mahler’e göre oyun sektörünün büyümesi için oyuncuların daha kolay erişim sağlayabileceği bir ekosistem gerekiyor ve bu, Microsoft’un stratejisiyle mümkün. Mahler, Sony’nin de gelecekte bu yaklaşımı benimsememesi durumunda şaşıracağını ifade ediyor. Microsoft nasıl bir strateji izliyor? Microsoft, geçtiğimiz yıldan bu yana Xbox’a özel oyun stratejisini ortadan kaldırarak yeni bir politika izlemeye başladı. Bu süreçte Hi-Fi Rush, Grounded ve Sea of Thieves gibi oyunlar PS5 ve Nintendo Switch’te de yayınlandı. Ayrıca Microsoft Flight Simulator, Halo: The Master Chief Collection ve Starfield gibi yapımların da yakında diğer platformlara geleceği konuşuluyor. İLGİLİ HABER Bir Devrin Daha Sonuna Geldik: Sony, Blu-ray'i Tarihe Gömüyor! Peki sizce Sony'nin gelecekteki konsola özel oyun konusundaki stratejisi nasıl olmalı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

Kaynak : https://wccftech.com/playstation-will-eventually-abandon-console-exclusives/

