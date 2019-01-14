Rocket League, Çapraz Platformlarda Oynanabilecek

Sony, oyunculardan gelen baskılar sonucunda geri adım atarak politikasında değişikliğe gitti ve PS4 oyuncularının da çapraz platformlarda oynamasına izin verdi.

Sony, Rocket League’i çapraz platformlar için etkin hale getirdi. PS4’te Rocket League oynayan oyuncular, Xbox One, Nintendo Switch ve bilgisayarda oynayan oyuncularla karşılıklı olarak oynayabilecek. Sony, daha önce çapraz oyunu PS4 ve bilgisayar arasında olmak üzere kısıtlamıştı ve oyunun geliştiricisi Psyonix, çapraz platformlarda oynanabilmesi için Sony’nin bu kısıtlamayı kaldırmasını beklediklerini söylemişti. Şirket, değiştirdiği yeni politikasıyla beraber, Fortnite ve Rokcet League’in çapraz platformlar için uygun olması konusunda geri adım attı.

Sony’nin politikasını değiştirerek çapraz platformlara izin vermesi için Fortnite ve Rocket League oyuncuları aylarca şirkete baskı yaptı. Psyonix, oyunun çapraz platformlarda oynanışın baştan beri olduğunu ve yeni güncellemeyle birlikte farklı konsollardaki oyuncuların parti kurabileceğini açıkladı. Oyuncular, yeni güncelleme gelene kadar, arkadaşlarıyla oynamak için özel maç odaları oluşturabilecekler, aksi taktirde rastgele maç sistemi oyuncuları farklı platformlar arasında eşleştirecek.

Psyonix, ayrıca hayranlarına Sony’ye bu konuda baskı yaptıkları için teşekkür etti. Jeremy Dunhams, bu gelişme için “Hayranlarımız, tüm sistemlerdeki cömert ortaklarımız ve bunu mümkün kılan tüm servisler sayesinde” derken “Tutkunuz ve ısrarınız için, tüm takım arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, Rocket League için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.