Sony, oyunların parça parça indirilip yüklenmesini sağlayacak yeni bir patent aldı. Söz konusu teknoloji ile oyunun bir kısmını indirip hemen oynamaya başlayabilecek, oynarken de kalan kısmını arka planda indirebileceksiniz.

Oyun sektörü, eğlence endüstrisinin en hızlı gelişen dallarından biri. Ne yazık ki bu gelişme, dosya boyutlarında da kendini ciddi şekilde gösteriyor. Öyle ki eskiden CD'lerle yükleyip oynadığımız oyunlar artık hard disklere sığamaz hale geldi. Artık "iyi" bir oyun için 100 GB depolama alanı standart hale geldi desek yeridir.

İşin kötü tarafı, kullandığımız donanımların depolama kapasiteleri ve daha da önemlisi internet hızlarımız, oyunların dosya boyutlarıyla paralel bir şekilde artmadı. Bu durum, eskiden onlarca oyunu aynı anda depolayabildiğimiz cihazlara artık 3-5 oyun sığdırabilmemize, 1-2 saatte indirebildiğimiz oyunları yeri geliyor 1-2 günde indirebilmemize neden oldu.

Oyunların tamamını indirmeden oynamaya başlayabilirsiniz

Elbetteki teknoloji devleri de bu asimetrik ilerlemenin farkındalar ve bu dosya boyutu krizine çözümler arıyorlar. Sony'nin ortaya çıkan yeni patenti, yakın zamanda bu konuda somut adımlar görebileceğimizi ortaya koyuyor. Başvuru tarihi Ağustos 2023 olmasına rağmen yeni gündem olan patente göre artık bir oyunu oynamak için tamamını indirmemiz gerekmeyecek.

Sony'nin patenti, "Bugüne kadar niye aklınıza gelmedi" dedirten bir yöntem benimsiyor. Oyunlar, parçalar halinde indiriliyor ve cihaza kuruluyor. Böylece siz oyunun başlangıç kısmını oynarken arka planda oyunun ilerleyen kısımları indirilmeye ve kurulmaya devam ediyor. Üstelik indirilen her parçanın ne kadar oyun süresi sunacağı ve ne kadar sürede oynanabilir olacağı da belirtiliyor.

200 GB'lık bir oyunu, 10-15 dakikada oynamaya başlayabilirsiniz

Peki bu teknoloji ne işe yarayacak? Örneğin GTA 6 yayımlandığında 200 GB gibi bir dosya boyutuyla karşılaşmamız son derece olası. 24Mbps'lik bir internet hızıyla oyunun tamamını indirmek 19 saate yakın bir süre alacaktır. Kurulum için de belli bir süre beklemeniz gerekeceğini düşünürsek GTA 6'yı yayımlandıktan bir gün sonra anca oynayabileceksiniz desek yeridir.

Sony'nin patenti alınan yeni teknolojisi ile ise oyunun ilk birkaç görevi içeren kısmını indirdikten sonra hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Siz oynarken de cihazınız, arka planda oyunun dosyalarını indirmeye ve parça parça kurmaya devam eder. Yani oyuna başlamak için bir güne yakın beklemeniz gerekmez.

Yeni özellik, PlayStation 5'e gelmeyebilir

Farkındaysanız söz konusu teknolojiden bahsederken PlayStation 5 ismini geçirmedik. Bunun nedeni, söz konusu teknolojinin aynı anda hem oyun çalıştırıp hem de oyun kurulumu gerçekleştirebilecek kadar güçlü bir cihaza ihtiyaç duyması. PlayStation 5'in böyle bir performansı ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı belirsiz. Dolayısı ile Sony, yeni teknolojisini bir güncelleme ilse PS5'e getirebileceği gibi duruma göre PS5 Pro ya da PS6'ya da saklamak zorunda kalabilir.

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