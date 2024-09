Sony, yeni State of Play etkinliğine hazırlanıyor ve şirketin etkinlikte yer vereceği oyunlar şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

Son dönemler Sony için oldukça hareketli geçti. Şirket geçtiğimiz aylarda bu ay gerçekleşecek State of Play’i duyururken, daha sonrasında da PS5 Pro tanıtımıyla gündeme gelmişti. Oyun severlerin tepkisini çeken PS5 Pro duyurusu için Sony’nin özel bir oyun dahi tanıtmaması ana gündem konusu olmuştu. Şimdi ise Sony'nin bir sonraki State of Play etkinliği yaklaşıyor ve söylentilere göre 24 Eylül'de gerçekleşecek olan bu etkinlikte, Horizon Zero Dawn Remastered dışında pek fazla heyecan verici duyuruya yer verilmeyecek.

Game Mess Mornings podcast'inde konuşan Jeff Grubb, yaklaşan State of Play etkinliğinde tanıtılması muhtemel oyunlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmalarda daha az heyecan verici olacak başka bir remastered daha var ve bu kesinlikle Bloodborne değil. Sony’nin bu yeni remastered’ı da State of Play’de duyurulacak."

Horizon Zero Dawn Remastered dışında bir remastered daha duyurulacak

Grubb'ın açıklamalarından üzerinde çalışılan remastered’ın hangi oyuna ait olduğunu anlamak güç ancak hangi oyun olursa olsun bunun da tepki görmesi muhtemel. Öyle ki geçmişte Push Square'in düzenlediği bir ankette katılımcıların %57'si Guerrilla Games'in açık dünya oyunu Horizon Zero Dawn'ın remastered versiyonuyla ilgilenmediklerini belirtmişti. Özellikle de PS5 Pro’nun duyurusunda PS5 Pro’nun gücünü görebileceğimiz bir oyunun duyurulmamış olması bu tepkilerin daha da büyümesine yol açıyor.

Oyuncular artık remastered yapımlar görmek istemiyor

Elbette her ne kadar "daha az heyecan verici" ifadesi öznel bir nitelik taşısa da oyuncular özellikle de Reddit gibi forumlarda remastered oyunlar görmekten sıkıldıklarını ifade ediyor. Özellikle PS5 için yapılan remastered ve remake yapımların sayısının giderek artması bazı oyuncular tarafından gereksiz olarak görülüyor. Grubb ise bu konuyla ilgili olarak, bahsi geçen remastered ve remake sürümlerin aslında ekiplerin yeni çalışanlarını süreçlere ve motorlarına alıştırmak için bir araç olarak kullandığı süreçten kaynaklandığını belirtiyor. Yani bu projeler, yeni çalışanların büyük projelere hazırlanmasında önemli bir rol oynuyor.

Sony'ye dair gelen eleştirilerden biri de şirketin oyunlara yönelik izlediği yeni politika. Şirket son dönemde oyunları duyurma stratejisini değiştirdi ve genellikle projeleri hakkında erkenden bilgi vermiyor. Bu durum, Naughty Dog, Sucker Punch ve Santa Monica gibi büyük stüdyoların üzerinde çalıştığı projelerin daha uzun süre gizli tutmasına neden oluyor. Bu da Sony'nin hâlihazırda yalnızca servis oyunları ve remastered yapımlar üzerinde çalıştığı algısını yaratıyor.

Her hâlükârda Sony’nin PS5 Pro için planlarının tam olarak ne olduğunu görebilmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Belki de 24 Eylül’de gerçekleşecek State of Play etkinliği akıllardaki tüm soru işaretlerini kaldıracaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.