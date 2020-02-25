Sony, Türkiye'de Yılın Fotoğrafını Açıkladı

Sony, 63 ülkeyi kapsayan "Ulusal Ödüller" programının bu yıl ki kazananlarını açıkladı. Sony Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda, F. Dilek Uyar tarafından Bitlis'te çekilmiş olan koyun sürüsü fotoğrafı, Türkiye'de yılın fotoğrafı olarak seçildi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, sadece ürettiği teknolojik ürünlerle değil; yaptığı filmler ve uluslararası organizasyonlarla da popüler olan bir şirket. Hatta Sony'nin de içerisinde bulunduğu çeşitli ödül programları bulunuyor. Bu programlardan bir tanesi, "Dünya Fotoğraf Organizasyonu" ile Sony tarafından ortak olarak düzenlenen "Ulusal Ödüller" programı.

Ulusal Ödüller; dünya çapında 63 ülkeyi kapsayan ve fotoğrafçılıkla ilgilenen kişileri desteklemek için kurulmuş bir girişim. Her yıl bu girişimle ilgili çalışmalar yürüten Sony, 63 ülkeden en iyi fotoğrafları seçerek sahiplerine ödüller veriyor. Verilen ödüller, 17 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Londra'da düzenlenen "Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Sergisi" kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Şimdiyse Sony Türkiye, bu yılın kazananlarını açıkladı. 63 ülkeden birincilerin açıklandığı duyuruda, Türkiye'de yılın fotoğrafının hangisi olduğu da belli oldu. Sony Türkiye'den yapılan açıklamalara göre Türkiye Ulusal Ödülü, F. Dilek Uyar'a verildi. Uyar bu ödülü, Bitlis'te çektiği ve koyun sürülerini gösteren "Işık, Gölge ve Muhafızlar" isimli fotoğrafıyla almayı başardı.

Sony'nin Türkiye Ulusal Ödülü'nü kazanan fotoğraf

Yarışmanın "Seyahat" kategorisinde birinci olmayı başaran Uyar, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Uyar, aldığı ödülün ilk olmadığını belirterek 2016 yılında da "Ulusal" kategorisinde ikincilik ve "Övgüye Değer Fotoğrafçı" ödülleri aldığını açıkladı. Fotoğrafçılığa olan ilgisini bu ödüllerle desteklediğini, aldığı ödüller nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Uyar, fotoğrafçılık konusunda doğru yolda olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sony, Uyar'a verdiği birincilik unvanını, şirketin "A7 III" isimli fotoğraf makinesi ve 28-70 mm lensten oluşan bir kitle taçlandıracak. Uyar, aldığı ödüllerin yanı sıra 17 Nisan 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Sergisi kapsamında; Işık, Gölge ve Muhafızları fotoğrafını, tüm dünyadan sırf İngiltere'ye gelen binlerce fotoğrafçılık tutkunuyla paylaşma imkanı bulacak.

Sony'nin 2020 yılı için düzenlediği yarışma, bu güne kadarki en yüksek katılımlı yarışması olmuştu. 345 binden fazla başvuru alan organizasyon, yarışma kapsamına 190 binden fazla çalışmayı dahil etti.