Sony ve Zeiss, 24 Yıllık Ortaklıklarını Daha da Genişletti

Japon teknoloji devi Sony ve Almanya merkezli optik üreticisi Zeiss, stratejik ortaklıklarını daha da genişlettiklerini duyurdular. Sony, üst düzey dijital kamera ve fotoğraf makinelerinde kullandığı Zeiss sensörlerine, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 II'de de yer veriyor.

Optik aletlerden endüstriyel ölçümlere, tıbbi cihazlardan kamera lenslerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiren Alman devi Zeiss, gerek DSLR fotoğraf makinelerinde gerekse akıllı telefon kameralarında çok uzun bir deneyime sahip.

Sony'nin, Hi8 Handycam CCD-TR555'i 1996'da piyasaya sürmesinden bu yana Japon şirket ile birlikte çalışan Zeiss, Sony ile dijital görüntülemeden Xperia akıllı telefonlara kadar uzanan yeni bir stratejik ortaklığa imza attığını duyurdu. Sony, Zeiss’ın lenslerini yıllar boyunca dijital fotoğraf makineleri ve video kameralarında kullandı. Şirket, şimdi ise aynı lens teknolojisini Xperia serisinde kullanmaya başladı.

Sony'nin ilk 5G'li amiral gemisi Xperia 1 II'nin tasarımı

Zeiss’ın lensleri, Japon markanın yeni amiral gemisi Xperia 1 II’nin kameralarına güç veriyor. Fakat Sony’nin aynı kamera donanımını gelecekteki tüm Xperia modellerinde kullanmayı planlayıp planlamadığı henüz belli değil. Her halükarda, Sony ve Zeiss arasındaki evliliğin tazelenmesi, pek çok yeni gelişmeye kapı aralayacaktır.

Dilerseniz, lafı geçmişken Sony Xperia 1 II’nin kamera özelliklerinden kısaca bahsedelim. Japon devinin yeni alametifarikası, tamamı 12 MP'lik üçlü arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ultra geniş açı, geniş açı ve telefoto çekimlerine olanak tanıyan kameralar, sürekli çekim ve izleme özellikli Otomatik Odaklama (AF) / Otomatik Pozlama (AE) gibi profesyonel düzeyde bazı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Sony Xperia 1 II’nin diğer tüm özelliklerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sony Xperia 1 II'nin kamera yeteneklerini gösteren video