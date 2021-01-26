Sony, Bir Yıl Önce Duyurduğu Xperia Pro'yu Satışa Sundu

Sony'nin bundan neredeyse tam bir yıl önce duyurduğu Xperia Pro, bugün sonunda satışa sunuldu. Ancak telefonun fiyat etiketi hiç de hoş karşılanmadı. Üstelik telefon, Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıktı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bundan neredeyse tam bir yıl önce yeni bir akıllı telefonunu duyurmuştu. Xperia 1 II ile birlikte duyurulan o telefon, 2020 yılının amiral gemisi özelliklerini taşıyan Xperia Pro'ydu. Fakat aradan geçen aylar içinde piyasaya sürülmeyen akıllı telefon, ancak bugün satışa çıktı.

Sony Xperia Pro, şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde satın alınabilir oldu. Fakat akıllı telefonun satışa çıktığını görenler bazı konularda şaşkınlık yaşadı. Elbette en bariz şaşkınlık fiyat etiketindeydi. Zira Sony Xperia Pro'ya sahip olmak için cebinizden 2.500 dolar (18.350 TL) çıkması gerekiyor.

2.500 dolarlık telefon ne sunuyor?

Peki Sony, 3 Samsung Galaxy S21'e değer bu fiyat etiketiyle kullanıcılarına neler sunuyor? İşte burası telefonu görenleri şaşırtan bir diğer nokta. Çünkü Sony, geçtiğimiz sene tanıttığı akıllı telefonu bugün o zamanın amiral gemisi işlemcisiyle satışa sundu. Yani telefon Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisiyle değil, Snapdragon 865 işlemcisiyle geldi.

Tabii bu noktada Snapdragon 865'in kötü bir işlemci olduğunu ima etmiyoruz. Ancak 2.500 dolarlık bir akıllı telefonunuzda elbette en son teknolojiye sahip olmak istersiniz. Ayrıca Snapdragon 888, 865'e göre üç kameradan aynı anda video ya da fotoğraf çekme ve daha iyi 4K HDR video kaydı gibi avantajlar sunuyor.

Yine de Sony, telefonun RAM ve depolama alanı konusunda ilk olarak duyurduğu özelliklerin dışına çıktı. Şirket, akıllı telefonda 8 GB RAM yerine 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı yerine de 512 GB depolama alanı sundu. Telefonun ekranı, kamera kurulumu ve bataryasıysa aynı kaldı, Android 10 işletim sistemi de buna dâhil.

Sony Xperia Pro'yu fiyat etiketi dışında diğer telefonlardan noktalardan biriyse Type-D bağlantısıyla HDMI desteği. Bu sayede Xperia Pro, DSLR kameranız için bir monitör haline dönüşebiliyor. Ayrıca telefon, kendisine bağlı olan kamera aracılığıyla canlı yayın da yapabiliyor. Bu özelliğe rağmen telefonun fiyatını hâlâ normal karşılamak biraz güç.

Sony Xperia Pro özellikleri: