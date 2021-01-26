Apple, iOS ve iPadOS 14.4 Güncellemesini Bugün Yayınlıyor

Apple, mobil işletim sistemleri iOS ve iPadOS için yeni yazılım güncellemelerini bugün yayınlıyor. iOS 14.4 sürümüyle birlikte kullanıcılara çeşitli hata düzeltmeleri ve geliştirmeler sunuluyor.

Apple, mobil işletim sistemleri iOS ve iPadOS'un yeni sürümleri iOS 14.4, iPadOS 14.4'ü, geliştiricilerle yaptığı testler ve açık beta kullanıcılarının ardından tüm kullanıcılarına dağıtmaya başlıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Kamera uygulamasındaki değişikliklerin yanı sıra klavye girdi gecikmelerindeki düzeltmeler ve çok daha fazlası kullanıcılara sunuluyor. Apple'ın yeni güncellemesini Türkiye saati itibarıyla 9 sularında yayınlanmaya başladı.

iOS 14.4 ile birlikte gelen yenilikler

Apple'dan yapılan açıklamada iOS 14.4 ile birlikte Kamera uygulamasına daha küçük QR kodları tanıma desteği geliyor. Buna ek olarak Ayarlar'da Bluetooth cihaz tiplerini sınıflandırma seçeneği de yine yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Ayrıca güncellemeyle birlikte iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max kullanıcılarının orijinal bir Apple kamerası kullanıp kullanmadığına dair yeni bildirim özelliği de ekleniyor.

iOS 14.4 ile birlikte birçok hata düzeltmesi de kullanıcılara sunuluyor. iOS 14 ilk yayınlandığında bu yana birçok kullanıcının şikâyet ettiği klavye gecikme hatası iOS 14.4 ile birlikte düzeltiliyor. Yeni güncellemeyle birlikte düzeltilen hatalar şöyle:

iPhone 12 Pro ile çekilmiş HDR fotoğraflarda çıkan görsel yapılar

ile çekilmiş HDR fotoğraflarda çıkan görsel yapılar Activity verilerinde görüntülenemeyen Fitness widget'ı

Klavyedeki gecikme ve kelime önerilerinin kaybolması

Mesajlarda klavyenin doğru dil ile birlikte gelmemesi

CarPlay'in News uygulamasındaki sesli hikâyelerin durdurulduktan sonra devam etmemesi

Erişilebilirlik menüsündeki Anahtarla Denetim seçeneğini aktifleştirilmesinin kilit ekranındayken gelen çağrıların cevaplanmasını engellemesi

iOS 14.4 güncellemesini Ayarlar – Genel – Yazılım Güncellemesi menüsünden kontrol edebilirsiniz.