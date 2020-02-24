Sony, bugün düzenlediği lansmanda yeni amiral gemisi Xperia 1 II’nin yanında Xperia Pro’yu da duyurdu. Xperia Pro, kameralara HDMI bağlantısı ile bağlanıp 5G bağlantı sağlarken ek bir monitör olarak da görev yapabiliyor.

Sony, bugün gerçekleştirdiği lansman ile birlikte yeni amiral gemisi Xperia 1 II'yi ve yeni orta segment telefonu Xperia 10 II'yi tüketicilerin beğenisine sundu. Sony, Xperia 1 II’nin yanında bir de Xperia Pro isimli telefon tanıttı.

Xperia Pro, ilk bakışta Xperia 1 II’ye benziyor. Ancak Xperia Pro, özellikleri ile Xperia 1 II’den farklı bir alana hitap ediyor. Sony, Xperia Pro ile video ve fotoğraf alanındaki uzmanları hedefliyor.

Sony Xperia Pro ile beraber akıllı telefon teknolojilerinde yeni bir kullanımın kapısını açıyor. Xperia Pro, 5G bağlantısı sağlamak için Verizon kameralara bağlanabiliyor. Xperia Pro ile kamera arasında bir HDMI kablosu ile yapılacak bağlantı, telefonun kamerada harici bir ekran olarak kullanılmasını da sağlıyor.

Xperia Pro, Xperia 1 II’de olduğu gibi Snapdragon 865 yonga seti ve 8GB RAM’den güç alıyor. Telefonun depolama alanı ise Xperia 1 II’den çok daha büyük. Xperia Pro’nun dahili depolama alanı tam 512GB boyutunda.

Telefonun ekranı, Xperia 1 II’de olduğu gibi 21:9 oranlarında ver 4K HDR OLED panele sahip. IP65/68 sertifikalarına sahip Xperia Pro, suya ve toza dayanıklı. Telefonun bataryası ise 4.000 mAh kapasitesinde.

Sony, Xperia 1 II gibi Xperia Pro için de şu anda bir çıkış tarihi duyurmadı. Sony, Xperia Pro üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu yıl içinde satışa sunulması beklenen Xperia Pro’nun Xperia 1 II’den biraz daha pahalı olması bekleniyor.