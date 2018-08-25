Sony’nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi beklenen cihazı Xperia XZ3, şimdilerde çıkan sızıntı bir fotoğraf ile yeni bir detayı gün yüzüne çıkardı. Bu noktada çift kameraya sahip olması beklenen cihaz, tek kameralı olarak satışa sunulacak.

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceği düşünülen Sony Xperia XZ3 ’e ait yeni bir fotoğraf sızdırıldı. Cihaza dıştan bakıldığında, Xperia XZ3’ün bir alt modeli olan Xperia XZ2 Premium’dan pek çok tasarım öğesi ödünç aldığı görülmektedir. Ancak iki cihazı birbirinden ayıran en önemli detaylardan bir tanesinin kamera olması göze çarpıyor.

Sony, Xperia XZ2 Premium cihazını çift kameralı olarak üretmesine karşın, Xperia XZ3’de sızıntı fotoğrafa bakılacak olursa tek kameraya yer verilmiş. Geçtiğimiz ay yeni akıllı telefonu hakkında açıklama yapmış olan firma; kamera sensörü IMX586’yı, 48 megapiksel çözünürlükte bir CMOS sensör kullanarak desteklediğini duyurmuştu. Sony’nin 2019 yılında çıkaracağı cihazlarında bu detayı kullanılması beklenirken, Xperia XZ3’ün özelliğe sahip olan ilk Android cihazlardan biri olacağı düşünülüyor.

Kamera detayının yanı sıra ince çerçeveleriyle de göz dolduran Xperia XZ3, ekranın üst kısmında çentiğe yer vermemiş ancak çerçeveleri olabildiğince inceltmiş. 18:9 en-boy oranına sahip olduğu belirtilen akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da kameranın altında yer alıyor. Diğer özelliklerine gelecek olursak cihaz; 5,7 inç Full HD+ bir ekrana sahip olurken, gücünü de Snapdragon 845’den alacak. 6GM RAM ve 3240 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapacak olan akıllı telefonun IFA 2018’de duyurulması bekleniyor.