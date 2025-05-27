Sony, PS Vita'dan bu yana ilk defa donanımıyla ve özel oyunlarıyla öne çıkması beklenen yeni bir el konsolu üzerinde çalışıyor.

Sony, uzun yıllar sonra el konsolu sektörüne geri dönmeye hazırlanıyor olabilir. Sızan yeni bilgilere göre şirket, PS Vita'dan bu yana ilk defa o denli iddialı ve çarpıcı bir el konsolu üzerinde çalışıyor. Henüz geliştirme aşamasında olan cihazın kod adı ise "Jupiter".

İddiaya göre Sony, bu yeni konsol için Samsung ve AMD'den özel bir işlemci geliştirmesini istedi. El konsolunun seri üretiminin 2028’den sonra başlamasının planlandığı söyleniyor. Yine de anlaşma henüz kesinleşmiş değil. Sony, AMD ve Samsung hâlâ detaylar üzerinde çalışıyor.

Yeni el konsolu PS5 oyunlarını doğrudan çalıştırabilir

Bu Sony’nin el konsolu geliştirdiği yönündeki ilk haber değil. 2024 yılında da PS5 oyunlarını doğrudan çalıştırabilecek bir el konsolu üzerinde çalıştıkları konuşulmuştu. O zamanlar cihazın, PS Portal gibi bulut oyun odaklı değil, doğrudan güçlü bir donanıma dayanacağı ve Nintendo Switch ile rakip olacağı iddia edilmişti.

Son gelen sızıntılar o dönemki planların rafa kaldırılmadığını ve projenin hâlâ şekillenme aşamasında olduğunu gösteriyor. Yani şu kesin: Sony, revaçta olan el konsolu sektörüne geri dönme konusunda oldukça ciddi.

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