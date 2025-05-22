Cyberpunk 2077 için yayımlanan yeni bir grafik modu, oyunun çehresini baştan aşağı değiştirerek resmen gerçekle birebir hâle getiriyor.

Cyberpunk 2077'nin inanması güç ama piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana neredeyse 5 yıl geçti ve buna rağmen oyun günümüzde bile gerçekten etkileyici grafiklere sahip. Bu etkileyici grafiklerine rağmen bir dizi mod oyunu mevcut hâlinin de ötesine taşıyor.

Oyunun grafiklerini günümüzde daha da üst düzeye taşıyan modlardan biri de NextGen Dreams'in yayımladığı 'DreamPunk 3.1.1' isimli yeni grafik modu. 8K çözünürlüklü bir videoyla paylaşılan bu yeni mod oyunu bırakın gerçekçi göstermeyi, âdeta gerçeğe dönüşüyor.

DreamPunk 3.1.1 modu ile oyun işte böyle görünüyor:

Yayımlanan mod, oyunun dinamik aralığını genişletmek için özel olarak geliştirilen yeni bir LUT (renk eşleme tablosu), gelişmiş ışın izleme ayarları ve özel efektlerle birlikte geliyor. Mod, grafik kalitesini önemli ölçüde artırsa da performanstan pek fazla ödün vermiyor.

Cyberpunk 2077’nin geliştirme süreci büyük ölçüde tamamlandı ve stüdyo artık tüm enerjisini serinin devam oyunu "Project Orion" üzerine yoğunlaştırmış durumda. Eğer hâlâ oyunu oynamadıysanız, bu modlarla birlikte başlamak için hiç de geç değil.