Elon Musk'ın satın aldıktan sonra adını X'e çevirdiği Twitter, bot sorunuyla anılıyordu. Yeni bir videoya göre platformun artık "onaylanmış bot" sorunu var.

Elon Musk, Twitter'da çok sayıda bot olduğundan şikâyet etmiş, uzun ve sancılı bir satın alma sürecinin ardından platformun başına geçmişti. Mavi tikli hesaplar için ödeme alınması tartışmalarında da bu uygulamanın botları durduracağını söylemişti. Görünüşe göre bu durum çok da değişmedi.

Onaylanmış botlar sosyal medyada

Instagram Threads'te paylaşılan bir videoda, çoğu onaylanmış hesaplara ait etkileşimler gözüküyor. Bu tür paylaşımlarda normal şartlar altında biraz niyet okuması da söz konusudur. Bu defa ise niyet okumaya pek gerek yok zira gönderilerde "OpenAI'ın kullanıcı politikalarına uymadığı için bu konuda bir cevap veremem." ifadesi yer alıyor.

Bir Threads kullanıcısı, bot olduğu düşünülen hesapların bazılarını âdeta stalk'layarak hareketlerini inceledi. Görünüşe göre bu hesaplar, zaman içerisinde X tarafından geri alınmış hesaplar olarak gözüküyor. Threads kullanıcıları, bu hesaplara X tarafından mavi tik verildiği ve günlük/aylık kullanıcı sayısını artırmak amacıyla botlara teslim edildiğini öne sürdü.

Musk daha önce bot etkileşimlerinden şikayetçiydi

Elon Musk daha önce Twitter'ın benzer uygulamalarda bulunduğundan şikâyetçi olmuştu. Satın alma sürecinde de bot aktiviteleri nedeniyle platformun değerinin şişirildiğini savunan Musk, bu durumu pazarlıklarda da dile getirmişti. Musk, platformu X'e çevirdikten sonra Media Matters adlı kâr amacı gütmeyen organizasyonu, platformun itibarını zedeleme suçlamasıyla mahkemeye vermişti.

Tartışmalara konu olan yapay zekâ cevabını X üzerinden arattığımızda karşımıza çok sayıda yanıt çıkıyor. Burada yer alan aramayla siz de kendi araştırmanızı yapabilirsiniz.