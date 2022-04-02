Günümüzde sosyal medya üzerinden artık neredeyse herkese ve her bilgiye ulaşabiliyoruz. Gelişen sosyal medya dünyasıyla birlikte yeni düzenlemeler de beraberinde gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya platformlarının her geçen gün büyümesi ve kullanıcı sayılarının artması beraberinde yeni önlemler getirmeye devam ediyor. Pek çok kişi ve kuruluşun ürün tanıtımı yaparken, satış gerçekleştirirken veya reklam verirken uyması gereken pek çok kural var. Bununla birlikte çok sayıda kullanıcıyı ilgilendiren yeni bir düzenleme de yolda.

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yalan haber ve dezenformasyonun önüne geçilmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalan haber ve benzeri paylaşımlarda bulunan kullanıcılar için yeni cezalar üzerinde çalışmalar yaptıklarına dair açıklama geldi.

Hapis cezasına kadar varan yaptırımlar uygulanacak

Yeni sosyal medya düzenlemesiyle birlikte kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptıkları dezenformasyon ve yalan haber paylaşımları cezai yaptırımlarla sonuçlanacak. Yeni düzenleme sonrası paylaşımlar 3 ana başlıkta incelenecek. Bununla birlikte dezenformasyon girişimi sonrası gelecek cezalar; haberin bilerek yayılması ve yanıltıcı haber yapılması gibi durumlarda hapis cezasına kadar varabilecek.

Sosyal medya şirketlerinin temsilcileri şu anda halihazırda ‘tüzel kişi’ sıfatına sahip. Bu sebeple şirketlerin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve karşılaşılan yasa ihlallerinde bir muhatap bulunabilmesi amacıyla temsilciler artık ‘gerçek kişi’ olacak. Bununla birlikte internet medyasının yasal altyapısı oluşturularak internette yayınlanan her türlü haberin denetlenebilmesi ve yasalara uygunluğu araştırılacak. Sosyal medya ve internet haberciliğiyle ilgili yasa çalışmalarıyla bir süre daha karşılaşacağız gibi görünüyor.

Peki sizi hapse götürebilecek ‘dezenformasyon’ nedir?

Yeni sosyal medya düzenlemeleriyle birlikte dezenformasyon ve yalan haber paylaşımlarına hapis cezasına kadar varabilecek cezalar geleceğinden bahsettik. Bu gibi durumlardan kaçınabilmeniz için öncelikle dezenformasyonun ne olduğunu anlamanız ve bu doğrultuda yapacağınız paylaşımlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sosyal medya paylaşımlarında yanlış veya doğru olmayan bilgiler paylaşmak, bu bilgileri kasıtlı olarak yaymak, aşağılamak ve küçük düşürmek amaçlı propagandaya varan paylaşımlar yapmak ‘dezenformasyon’ olarak adlandırılıyor.

Yeni tasarıyla birlikte paylaşımlarınızda yapacağınız propagandaya varabilecek cümlelerden veya kimseyi yanlış yönlendirmediğinizden, yanlış bir bilgiyi insanlara aktarmadığınızdan emin olmanız gerekiyor. İnternet çok büyük bir dünya ve çok sayıda yanlış bilgi ortalıkta dönebiliyor. Bu sebeple sosyal medyanın büyüyen dünyasının, beraberinde yeni yasalar ve düzenlemeler getirmesi de oldukça normal bir durum.