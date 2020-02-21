Twitter, yalan haberle mücadelesini daha güçlendirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Popüler micro-blog platformu, politikacılar ve kamuoyunda tanınan figürler tarafından paylaşılan yanıltıcı ve yalan haberlerin altına turuncu renkte bir uyarı iletisi ekleyecek.

Temelde bir sosyal medya platformu olmasına rağmen, zamanla dünyanın en büyük haber paylaşma alanlarından birine dönüşen Twitter, dijital dünyanın kanser hücresi haline gelen yalan haberlere karşı önemli bir mücadele sergiliyor. Fakat her gün milyonlarca kişinin paylaşım yaptığı bir platformda, yüzde 100 doğruluğu yakalamak pek de kolay bir iş değil.

Geçtiğimiz yıl, topluluk kurallarını ihlal eden politikacıların paylaşımlarına uyarı etiketi koymaya karar veren Twitter, yanıltıcı ve yalan haberlerle mücadelesini güçlendirecek bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Twitter, yalan ve yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımların altına turuncu renkte bir uyarı iletisi koyacak

ABD’li şirket, politikacılar ve kamuoyunda bilinen isimler tarafından paylaşılan yanıltıcı ve yalan haberlerin altına turuncu renkte bir uyarı iletisi ekleyeceği yeni bir özelliği test ediyor. Teste dair demo görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından NBC’ye konuşan bir Twitter sözcüsü, söz konusu özelliği test ettiklerini ancak tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağına henüz karar vermediklerini ifade etti. Her halükarda Twitter’ın, 5 Mart’ta platformdaki yalan ve yanıltıcı haberlere karşı yeni bir politika açıklaması bekleniyor.

Şirketin üzerinde çalıştığı özelliğe dair paylaşılan ekran görüntülerinde, “zararlı yanıltıcı” olarak kabul edilen ve yalan bilgiler içeren tweet'lerin hemen altında, tweet'le hemen hemen aynı boyutta turuncu renkte uyarı rozetleri bulunuyor. Söz konusu özellik kapsamında, kullanıcılara bir tweet'in “zararlı” ya da “zararlı yanıltıcı” olup olmadığı soran Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere puan ve “topluluk rozeti” vermeyi planlıyor.