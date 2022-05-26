Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde olan sosyal medya düzenlemesinin meclise sunulduğu bildirildi. Yasanın dezenformasyonla mücadeleye ilişkin olacağı ve hapis cezasına varan yaptırımlar içereceği aktarıldı.

Türkiye’de bir süredir sosyal medya düzenlemesi konusu gündemdeydi. Yapılan açıklamalarda yasanın Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Dijital Hizmetler Yasası’na göre düzenleneceği ifade edilmiş ve genel olarak dezenformasyonları engellemek, platformların şeffaflığını artırmak gibi konuları içereceği belirtilmişti.

Hapis cezasına kadar varan yaptırımların uygulanması beklenen yasa ile ilgili şimdi ise oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre uzun zamandır gündemde olan düzenleme, bugün meclise sunuldu.

Yanıltıcı haberlere yaptırımlar geliyor

Açıklamalara göre yeni sosyal medya yasası, AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin olduğu belirtilen yasa teklifinin, yanıltıcı haberlere yaptırım getirmeyi planladığı ve internet sitelerinin süreli yayınlara dahil edilmesini sağlamayı amaçlayacağı aktarıldı.

Bizim de sizlere aktardığımız üzere daha önce gelen açıklamalarda yasanın; gerçek hayatta yasa dışı olan şeyin internet ortamında da yasa dışı olmasını amaçlayacağı ifade edilmişti. Ayrıca internet haber sitelerinde çalışanların basın kartına sahip olabileceği de aktarılmıştı.

Bunun yanı sıra MHP’den Feti Yıldız da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzeni ve genel sağlığı bozmaya elverişli olacak şekilde gerçeğe aykırı olan bir bilgiyi alenen yaymanın suç olarak düzenleneceğini ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına neden olabileceğini belirtti.

İnternet haber sitesi çalışanları yazılı basınla eşit şartlara sahip olabilecek

Dezenformasyonun gerçek bilgiye ulaşma imkânını engellediği için bir tehdit hâline geldiğinin belirtildiği açıklamalarda ayrıca, internet haber sitesi çalışanlarının yazılı medyada çalışan basın mensupları ile eşit şartlara sahip olabileceği ve basın kartı alabileceği aktarıldı. Resmi ilan ve reklamların internet haber sitelerinde yayınlanabilmesinin önünün açıldığı; bu sayede sitelerin hem maddi olarak desteklenmesinin ve yayınlarını basın ahlakı kapsamında yapmasının amaçlanacağı kaydedildi.

Ek olarak sosyal ağ sağlayıcılarına çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet konusunda tedbir alma yükümlülüğü getirileceği de gelen açıklamalar arasında yer aldı.