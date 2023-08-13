Sosyal medya fenomenlerinin uzun süreler boyunca ekran başında vakit geçirmesi ve açık alanlarda video çekimleri yapması nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu grubu “tehlikeli iş” kategorisine aldı.

Günümüzde milyonlarca takipçiye sahip kişiler, tek bir hareketiyle binlerce kişiyi etkileyebiliyor. Sosyal medyada ortaya çıkan akımların birçoğu tehlikeli noktalara da varabiliyor. Bu risklerin yanında video çeken kişilerin de can güvenliğini göz önünde bulunduran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli iş olarak gruplandırılan mesleklerin kapsamını genişletti.

Resmi Gazete’de geçtiğimiz gün yayımlanan kararda; "Video içeriklerinin yapım ve yayın faaliyetleri (Fenomenler (influencerlar) ve vloggerlar tarafından)" maddesi "tehlikeli" sınıfına eklendi. Peki bu ne demek?

Fenomenler artık çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorunda

Sosyal medya için video hazırlayan fenomenlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından duruş bozukluğu gibi ergonomik riskler taşıdığı ifade edildi. Bu risklerin çeşitli meslek hastalıklarına neden olduğu göz önünde bulundurulduğunda yapılan iş “tehlikeli” olarak nitelendirildi.

Öte yandan alınan bu karar bireysel olarak yapılan sosyal medya fenomenliği için geçerli değil. Bu kararın uygulanabilir olması için bahse konu fenomenin yanında en az bir SGK’lı çalıştırdığı kişi bulunması gerekiyor.

Bunun yanında fenomenlerin çalışanlarına tehlike sınıfına göre eğitim vermesi, yaptığı işin risk analizini çıkarması ve bir acil durum eylem planı hazırlaması gerekiyor.

Örneğin dışarıda yapılan video çekimlerinde iş sağlığı ve güvenliğine uygun teknik emniyet tedbirlerinin alınması gerekecek. Özetle bu karar, yalnızca bir ekiple çalışan sosyal medya fenomenleri için geçerli olacak.

Tehlike sınıf listeleri 3’e ayrılıyor; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Az tehlikeli sınıf içerisinde genellikle ofis faaliyetleri, perakendicilik, lokantalar, oteller ve okullar gibi yerler bulunuyor. Tehlikeli kategorisinde ise ayakkabı, deterjan ve et üretimi, diş hekimliği gibi faaliyetler yer alıyor. Sosyal medya fenomenliği de artık bu kategoride yer alıyor. Çok tehlikeli sınıfında ise yapı sektörü, ağır sanayi, hastaneler ve petrol istasyonları bulunuyor.