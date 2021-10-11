Bu hafta, TBMM'nin çok önemli gündem maddeleri olacak. Vekiller, sosyal medyadan para kazanan vatandaşlara uygulanacak yüzde 15'lik stopaj kesintisini görüşecek. Böylelikle sosyal medyadan para kazananlar, gelirlerinin bir bölümünü vergi olarak ödemek durumunda kalacaklar.

TBMM, bu hafta çok yoğun bir gündemden geçecek. Genel Kurul bu hafta, özellikle de Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşecek olması nedeniyle vatandaşların yakın markajına alınacak. Çünkü bu düzenlemeyle koronavirüsten etkilenen küçük esnafa vergi muafiyeti getirilecek. Ancak düzenleme bundan ibaret değil. Sosyal medyadan para kazanan kişiler için planlanan vergi de önümüzdeki günlerde meclisin tartışacağı konulardan olacak.

Aslına bakacak olursak söz konusu düzenlemelerdeki bazı maddeler, geçtiğimiz hafta kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında sosyal medya üzerinden para kazanan kullanıcılar için stopaj usulü kesinti hususu da vardı. Bu bağlamda; YouTube geliri 650 bin TL'nin altında olan içerik üreticilerden yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanması kararlaştırıldı.

Benzer durum, uygulama geliştiriciler için de geçerli olacak

Sosyal medya üzerinden para kazananlara uygulanacak stopaj usulü vergilendirme, uygulama geliştiriciler için de geçerli olacak. Böylelikle geliştirdikleri bir uygulama üzerinden para kazanan vatandaşlar, bu kazanlarının yüzde 15'lik bölümünü vergi gibi ödemek durumunda kalacaklar.

Yarın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da toplanacak. Bu toplantı da oldukça önemli. Zira Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da katılacağı toplantıda ne gibi finansal çalışmalar yapıldığı açıklanacak. Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada gıda fiyatlarının en çok yükseldiği ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu kabul ederek, bu konuya parmak basan üst düzey yöneticilerden biri olmuştu...