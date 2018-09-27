İngiltere'nin En Büyük Siber Dolandırıcısı: Feezan Choudhary

Instagram hayatımıza girdiğinden bu yana, insanların yaşamlarını daha çok görür olduk. Feezan Choudhary ise kaplanlar ile poz veren ve serveti ile dudak uçuklatan kişilerden sadece biri.

Sosyal medya profilinde kaplanlar ile poz veren ve zenginliği ile göz dolduran Feezan Choudhary, aslına bakacak olursanız İngiltere tarihinin en büyük siber dolandırıcısı. Hayatın tadını çıkardığı düşünülen Choudhary, 750’yi aşkın kişiyi dolandırarak 113 milyon sterlin haksız kazanç elde etti.

Bu haftanın başında online banka havalesi sırasında foyası ortaya çıkan Choudhary, gün içerisinde dolandırdığı kişilerden 1 milyon sterlin para almıştı. Bu olayın fark edilmesiyle araştırılan dolandırma süreci, Choudhary’in yılın ilk altı ayında insanlardan 145 milyon sterlin çaldığını ortaya koydu.

Masum banka müşterilerini dolandıran Choudhary, ekibi ile bunu telefon üzerinden karşısındaki kişiyi zekice ikna ederek yapıyordu. Bu sayede kibar bir konuşma biçimi ile kendine güven duydurtan Choudhary ve ekibi, sonrasında kurbanlarından kişisel bilgilerini alabiliyorlardı. Bu süreç kimi zaman kısa bir şekilde sonlanırken, kimi zaman da 70 dakikayı buluyordu.

Bu iş için kalabalık bir ekip kuran Choudhary, iki buçuk yıl boyunca bu işlemi devam ettirdi. Yani anlayacağınız o ki Choudhary’ın gösterişli yaşamının ardında, dolandırılan ve gözü yaşlı olan yüzlerce insan yatıyor. Choudhary’a yardım eden çetenin 19 üyesi hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda 39 yıl eden cezalardan tabii ki Choudhary’da nasibini aldı ve 11 yıl hapis cezasıyla demir parmaklıklara mahkum edildi.