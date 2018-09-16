İnternetten Alınan Ultrason Görüntüleriyle Dolandırıldı

İngiltere'de oldukça farklı bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Meşhur olan eski sevgilisini, internetten satın aldığı ultrason görüntüleriyle hamile olduğuna inandırıp, parasını aldı.

İngiliz Youtuber Mike Fox’un sosyal medya üzerinden anlattıkları gündeme oturdu. Fox, meşhur olduktan sonra eski sevgilisinin onu nasıl dolandırdığını anlattı. Nitekim bu dolandırıcılık oldukça ilginç.

Fenomen Mike Fox, meşhur olmasının ardından eski kız arkadaşının kendisiyle tekrar iletişime geçtiğini ve kendisini dolandırdığını takipçileriyle paylaştı. Kız arkadaşı elinde bir ultrason fotoğrafı ile geliyor ve 2 aylık hamile olduğunu iddia ediyor. Fox, “Fotoğrafta yüzü, elleri ve bacakları belli olan bir bebek vardı. Ne yapacağımı bilemedim ve gözyaşlarıma hakim olamadım” diyerek o anları anlatıyor.

Bu haberin üzerine kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Fox, zaman geçmesine rağmen belirtiler göremeyince şüpheleniyor ve kadının regl olmasıyla kandırıldığını fark ediyor. Bunların üzerine Fox, kendisine gösterilen ultrason fotoğrafının kız arkadaşı tarafından internetten satın alındığını ortaya çıkarttı.

İngiliz basınında da yer bulan olayın ardından benzer ve çarpıcı haberlerde artmaya başladı. İddialara göre İngiltere’de kadınlar 30 pounda (210 lira) silikondan üretilmiş sahte karın satın alıyor. Sinema dünyasında da kullanılan bu silikon karınlar oldukça gerçekçi görünüyor. Bunun yanı sıra internet üzerinden kişiye özel tasarlanmış ultrason fotoğrafı satışı da gerçekleştiriliyor.

Sadece İngiltere’de değil, ABD’de de benzer bir olay yaşandı. 18 yaşında bir kadın birlikte olduğu kişiye ondan hamile olduğunu söyleyerek kürtaj için 2 bin dolar talep ediyor. Polis soruşturmasının ardından gebeliği gerçek olmayan kadından 2 bin dolar geri alındı üzerine de genç kadın 90 gün hapis cezasına çarptırıldı.